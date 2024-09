Ricovero d'urgenza per Harvey Weinstein, operato al cuore a New York

Ascolta ora 00:00 00:00

Corsa d'urgenza in ospedale per il produttore cinematografico Harvey Weinstein, trasportato in emergenza dal carcere di Rikers Island, dove è detenuto per scontare una condanna per stupro, al Bellevue Hospital di New York. A riferirlo è stata l'emittente ABC, secondo la quale il produttore ha accusato dei dolori al petto ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore. I fatti si sono verificati nella tarda serata di domenica e tutt'ora Weinstein si trova ricoverato " a causa di gravi condizioni mediche ".

A riferirlo è stato il suo agente pubblicitario Juda Engelmayer e il consulente carcerario Craig Rothfeld. " Possiamo confermare che il signor Weinstein ha subito una procedura e un intervento chirurgico al cuore oggi ", hanno spiegato, ma senza entrare nello specifico delle condizioni di salute o del tipo di intervento che ha subito il 72enne. L'intervento è stato eseguito nella giornata di oggi e, come riferito dai suoi rappresentati sembra essere andato bene e ora il produttore è in via di recupero. È prematuraturo in questo momento ipotizzare una data per la dimissione e il ritorno in carcee di Weinstein, i medici vogliono prima valutare il decorso dell'intervento, soprattutto alla luce della fragilità del paziente.

L'avvocato di Weinstein, Arthur Aidala, ha riferito di essere stato lui a chiedere che il produttore venisse trasferito d'urgenza in ospedale. Con una mail, il legale ha spronato le autorità carcerarie a consentire il trasferimento in ospedale: " Quest'uomo morirà sotto i vostri occhi se non fate qualcosa ". Non è la prima volta quest'anno che il produttore viene ricoverato in ospedale a causa di problemi gravi di salute.

Solo lo scorso luglio, infatti, era stato trasferito da Rikers Island a una struttura ospedaliera a causa del Covid-19 e di alcune complicazioni a livello polmonare. Al momento non è dato sapere niente di più sulle condizioni del produttore, probabilmente solo domani verrà comunicato un bollettino medico in cui si forniscono aggiornamenti sul decorso post-operatorio.