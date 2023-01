Rimossi due tumori: cosa è successo alla first lady americana

È andato bene l'intervento per rimuovere i due tumori alla pelle a cui è stata sottoposta la first lady americana, Jill Biden, come ha successivamente dichiarato il professor Kevin O'Connor, medico del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Alla moglie sono state rimosse due lesioni cutanee cancerose chiamate basaliomi, uno sopra l'occhio destro e l'altro nella parte sinistra del petto che era stato scoperto proprio nell'imminenza dell'operazione per il primo.

"È di buon umore"

La Casa Bianca ha fatto sapere che il post operatorio " sta procedendo bene e come si prevedeva" : la first lady è stata operata al Centro Medico Militare Nazionale "Walter Reed" la cui sede è a Bethesda, nel Maryland. La tecnica utilizzata per rimuovere in sicurezza i due tumori si chiama "chirurgia di Mohs": nel caso specifico, un basalioma è la forma meno aggressiva e più comune di un tumore della pelle. In prevalenza colpisce la popolazione più anziana che sono stati esposti per troppo tempo ai raggi solari e si manifesta come una lesione ulcerata che non guarisce. In questo momento, Jill Biden presenta " un gonfiore e un livido al viso ma è di buon umore e si sente bene " e nelle prossime ore tornerà alla Casa Bianca come ha fatto sapere alla stampa la sua portavoce, Vanessa Valdivia.

A seguito di uno screening di routine sul cancro della pelle all'inizio di gennaio, i medici hanno scelto di asportare la piccola lesione sopra l'occhio destro della signora Biden per " abbondanza di cautela " come riportato dalla Bbc: in questo modo è stata operata un'incisione molto circoscritta sopra la palpebra sinistra e, come capita normalmente, adesso si aspetta l'esame istologico e il tessuto verrà esaminato al microscopio.

I precedenti di Jill Biden

Come detto, la particolare tecnica utilizzata prevede che i chirurghi taglino e analizzino sottili strati di pelle fino a quando non vengono trovati segni di cancro: di solito si fa in "day hospital", i pazienti vengono cioé rilasciati lo stesso giorno. La problematica si è manifestata perché la signora Biden stava soffrendo di gonfiori al viso con lividi in alcuni punti. Come ricorda l'emittente, già in passato la first lady aveva subìto la rimozioni di alcuni timori della pelle tramite la chirurgia di Mohs, ben prima che il marito diventasse presidente degli Stati Uniti. Ogni anno sono più di tre milioni e mezzo gli americani che soffrono di questa problematica a causa della frequenza con cui si manifesta: secondo la Fondazione per i tumori della pelle, questa patologia è in continua ma lenta crescita ma, se trattata precocemente, diventa curabile e i danni che causa sono minimi.