Rissa sul volo Ryanair per le Canarie, aereo dirottato in Portogallo

Un volo Ryanair in partenza dall'aeroporto di Londra-Luton e diretto a Lanzarote nelle Canarie è stato costretto ad atterrare in Portogallo per consentire l'arresto di un passeggero particolarmente molesto che si è reso protagonista di una serie di intemperanze e dell'aggressione ai danni di uno steward.

Il responsabile, un uomo inglese, è stato fatto scendere con la forza dall'aereo da una dozzina di uomini della polizia portoghese, i quali sono dovuti intervenire in gran numero per avere la meglio sul facinoroso, che ha opposto una strenua resistenza fino all'ultimo. Il tutto davanti agli occhi sbigottiti dei numerosi passeggeri presenti a bordo del velivolo.

"Un gruppo di uomini, che sembravano decisamente ubriachi, ha iniziato a molestare alcune donne in modo sempre più pesante", ha spiegato al Daily Mail uno dei testimoni. "Quando la situazione ha iniziato a sfuggire di mano, uno degli steward ha cercato di intervenire ma è stato colpito" , ha proseguito l'uomo. "A questo punto il capitano ha avvertito tramite l'interfono che un comportamento del genere non sarebbe stato accettato e che nel caso in cui la situazione non fosse tornata alla normalità avrebbe dirottato il volo in Portogallo" , ha precisato il testimone. E in effetti così è accaduto, dato che il più esagitato del gruppetto non accennava a calmarsi: poco dopo l'avviso, infatti, il pilota ha riferito che in 20 minuti circa l'aereo sarebbe atterrato, senza aggiungere nessun altro dettaglio.

L'uomo che nel video viene trascinato via dai poliziotti, in realtà, era sceso da solo dal velivolo, ma in un secondo momento è inspiegabilmente tornato sui suoi pasi e rientrato in cabina, prima di essere preso con la forza dagli agenti e riportato all'esterno con la forza. Non si tratta dell'unico viaggiatore lasciato a terra dalla compagnia aerea, ha proseguito il testimone: "Anche altri sono stati portati via" . Stando a quanto riferito dai passeggeri, gli uomini in divisa hanno avuto qualche difficoltà anche nel far salire in auto il più esagitato del gruppetto di molestatori.