Ritrovato Dorian: era stato rapito dal padre 13 anni fa

“ Ora è il momento di ricostruire le nostre vite con amore e pace ”. È quello che scrive sui social una madre, Maria Virginia Dorrejo, nel pubblicare uno scatto in cui abbraccia il figlio. Sarebbe tutto abbastanza comune, ma non lo è: il figlio, Dorian Streit Correjo è stato ritrovato lo scorso 6 agosto, ma era scomparso il 4 marzo 2011 all’età di 11 anni da Puerto Plata nella Repubblica Dominicana. Sarebbe stato sequestrato dal padre, il cittadino svizzero Marco Aurelio Giuseppe Streit detto “El Italiano”.

A questo lieto fine ha contribuito fortemente il coordinamento del team investigativo della Manisco World - che si occupa, tra gli altri, delle scomparse di Angela Celentano e Santina Renda, che furono rapite anche loro da bambine. “ Un altro successo portato a casa dalla nostra associazione - commenta la presidente di Manisco World Virginia Adamo - È stato un lavoro di coordinamento diretto dal nostro team investigativo che, con dedizione, ha investito le proprie risorse e professionalità nelle ricerche di Dorian. È meraviglioso potere condividere la gioia delle famiglie, oltre a essere soddisfatti dei risultati eccellenti del lavoro di anni ”.

Manisco World, grazie alle professionalità presenti nell’associazione, ha infatti supportato al lavoro di intelligence degli investigatori e delle forse di polizia del Paese. “ Un ringraziamento a tutti i professionisti che impiegano il proprio tempo per portare a termine missioni che spesso appaiono impossibili - chiarisce l’avvocato Luigi Ferrandino, che guida appunto il team investigativo dell’associazione - Un grazie particolare all’avvocato Giorgia Bagnasco per la cura degli aspetti legali, alla nostra social media manager Fabiana D’Uffizi per la diffusione social, all’artista forense Abraham Valenzuela per le age progression e, naturalmente, alla nostra presidente Virginia Adamo, che con la propria caparbietà ci sprona a non mollare mai, oltre che a ognuno dei nostri collaboratori sparsi nei vari Paesi del mondo e che qui sarebbe impossibile citare tutti ”.

Una delle peculiarità di Manisco World consiste appunto nelle ricerche sul campo e nell’avvalersi di differenti professionalità - come quelle degli artisti delle age progression - per assolvere agli scopi che l’organizzazione si è preposta - ovvero la ricerca delle persone scomparse oltre che la lotta alle psicosette.

La age progression, tra le altre cose, sono strumenti fondamentali per ritrovare i bambini scomparsi, perché permettono non solo alle persone di immaginare come possa essere diventato un piccolo rapito e poi diventato adulto, ma permette agli stessi ex bimbi, che forse non hanno grandi ricordi antecedenti al rapimento, di riconoscersi.