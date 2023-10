Russia, sommossa dei filo-palestinesi all’arrivo di un aereo da Israele

Scene surreali all'aeroporto di Makhachkala, nella Repubblica del Dagestan, in Russia, entità autonoma a maggioranza musulmana. Una sommossa si è alzata improvvisamente nello scalo quando un aereo proveniente da Tel Aviv ha fatto scalo in quell'aeroporto: migliaia di persone si sono riversate all'interno della stazione e sulla pista, come dimostrano i tanti video presenti in rete che testimoniano l'accaduto. Gli aggressori sono stati identificati come manifestanti anti-Israeliani, come dimostrano anche le bandiere palestinesi che si riescono a intercettare in alcuni fotogrammi e gli slogan scanditi a gran voce.

BREAKING:



A lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia to look for Jewish passengers after finding out that a plane from Tel Aviv is about to land.



They have also stopped police cars in front of the airport and are searching them for Jews.



What’s Putin doing?



pic.twitter.com/LgaiXaiDqJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Secondo Channel 12, citato dal The Times of Israel, l'aereo è stato fatto atterrare in un altro aeroporto, ma anche in questo scalo c'erano dei dimostranti. Ai passeggeri è stato chiesto di rimanere all'interno dell'aereo in attesa dell'arrivo della polizia anti-sommossa che ha protetto il loro sbarco. Secondo i media locali che hanno riportato la notizia, il folto gruppo pare fosse formato per lo più da esuli palestinesi. Le forze di polizia hanno protetto pressoché tutto lo sbarco, evitando che i passeggeri entrassero in contatto con i manifestanti, anche se qualche disordine è stato comunque registrato, anche se di lieve entità rispetto a quello che sarebbe potuto accadere. L'agenzia Tass riferisce la nota dell'agenzia federale russa, secondo la quale alle 22.20 ora locale " grazie al lavoro delle forze dell'ordine l'aeroporto è stato sgombrato dalle persone non autorizzate che erano entrate ".