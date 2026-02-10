Al Salone della difesa di Riyad si parla di Italia con Crosetto

È in corso nella capitale dell’Arabia Saudita il World Defense Show, in programma fino 12 febbraio. Si tratta di uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’innovazione e all’integrazione dei sistemi di difesa. Il forum si propone di offrire una panoramica sulle tecnologie emergenti, riunendo istituzioni, industrie e stakeholder da tutto il mondo. A Riyad sono presenti numerose aziende del comparto, tra cui Argotec, Benelli, Beretta, CEIA, Ediconsult Internazionale, ELT Group, GT Line Group, FICEP, Fincantieri, Fireco, Iveco Defence Vehicles, Invernizzi Presse, MBDA, Leonardo.

La partecipazione delle nostre aziende a questo appuntamento - che vede coinvolti anche alti rappresentanti del ministero della Difesa – si inserisce nel solco delle relazioni industriali solide che il governo Meloni sta tessendo con alcuni Stati del Medio Oriente, in primis proprio i sauditi. E così, tra uno stand espositivo e l’altro, si chiacchiera. E gli addetti ai lavori – entusiasti per la visita del ministro Crosetto, giunto nelle ultime ore – osservano sempre più insistentemente che da qualche tempo c’è un’aria diversa dentro l’Aiad, la federazione delle imprese di aerospazio e difesa.

È tutto un fiorire di iniziative, partecipazioni a fiere, protocolli d’intesa, prese di posizione in tv e giornali e molto, molto movimento anche negli stessi uffici di via Nazionale, che si sono improvvisamente svegliati da un torpore durato a lungo, dopo i tanti anni (32, per l’esattezza) dell’eterno segretario generale, Carlo Festucci. Al nuovo mood corrisponde anche un nuovo statuto e un’associazione fortemente impegnata a fianco delle aziende associate, più dinamica e adeguata alla stagione geopolitica che a Riyad si respira a pieni polmoni.

In parecchi ne attribuiscono il merito al presidente di Aiad, Giuseppe Cossiga, presidente di MBDA Italia, ex Sottosegretario alla Difesa, uno dei più autorevoli esperti del settore, che in pochi anni ha saputo mettere in moto l’associazione a cui il predecessore Guido Crosetto aveva già dato visibilità dopo anni opachi.