Saluto nazista all'Oktoberfest, nei guai due italiani: arrestati

Saluto nazista all'Oktoberfest a Monaco di Baviera: ad essere fermati sono stati due italiani di 24 anni, che sarebbero stati tratti in arresto dalle forze dell'ordine locali. Sulla vicenda non si sa ancora molto, ma secondo quanto riferito dal quotidiano locale tedesco Rosenheim i nostri connazionali, presenti alla celebre festività tedesca, si sarebbero filmati con lo smartphone facendo il saluto nazista. Il tutto sotto gli occhi dei compagni, che invece di fermarli li avrebbero acclamati, e delle altre persone presenti, rimaste scioccate.

Il saluto all'Oktoberfest

Secondo le poche informazioni filtrate sino ad ora, il fatto si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre. I giovani si trovavano alla celebre festa della birra a Monaco di Baviera, quando hanno deciso di esibirsi nell'Hitlergruss, meglio come conosciuto come saluto nazista, che prevede il braccio destro sollevato e teso in avanti. I due ragazzi si trovavano in compagnia di una comitiva di amici e si stavano riprendendo con il telefonino, senza minimamente immaginare quale sarebbe stata la reazione dei presenti. Particolarmente sensibili all'argomento, i tedeschi presenti alla festa non hanno affatto gradito, provvedendo subito a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.

Il servizio di sicurezza dell'Oktoberfest è intervenuto per bloccare i nostri connazionali, che sono stati poi consegnanti agli agenti della polizia di Monaco. I 24enni sono stati pertanto arrestati e trasportati in una zona di detenzione, come stabilito dalla procura di Monaco, che ha preso questa scelta poiché entrambi i fermati non hanno residenza in Germania. Onde evitare fughe, è stato pertanto stabilito il fermo. Nella giornata odierna, entrambi hanno parlato con un giudice istruttore che ha convalidato l'arresto, con tanto di carcere fino al processo. Si attende ora la data del dibattimento.

Leggi severe

In Germania c'è tolleranza zero sul tema, basti pensare che il saluto nazista è vietato per legge, e per chi si esibisce nell'Hitlergruss è prevista una pena fino a tre anni di reclusione, oppure una sanzione pecuniaria.