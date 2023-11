"Il Santo sepolcro trasuda olio e sangue". Cosa nasconde il video virale

Sta creando un forte dibattito in rete il video divenuto nelle ultime ore virale sui principali social network nel quale si fa riferimento a un presunto fenomeno soprannaturale che si starebbe verificando sulla "pietra dell'unzione" collocata all'interno della Basilica del Santo Sepolcro.

La pietra

Secondo la tradizione l'originale la pietra, che si trovava originariamente a Gerusalemme, fu portata a Efeso da Maria Maddalena, e qui rimase fino al XII secolo. La prima notizia storica arriva proprio da questo periodo, quando l'imperatore Manuele Comneno la fece portare da Efeso a Costantinopoli. Depositata inizialmente nella Cappella della Vergine di Pharos, dopo la morte del sovrano sarebbe stata traslata all'interno della Chiesa di San Michele Arcangelo nel Monastero del Cristo Pantokrator, proprio vicino al suo sarcofago. Lo scrittore e storico bizantino Nicea Coniata scrisse che vicino alla sepoltura si trovava una pietra rossa, quella su cui secondo la tradizione fu adagiato Cristo dopo la deposizione dalla croce.

Da allora se ne persero le tracce. Secondo alcuni l'oggetto fu trafugato insieme ad altre reliquie nella Crociata del 1208 e trasportato altrove, secondo altri distrutto durante l'assedio di Costantinopoli da parte di Maometto II nel 1453. Quella che si trova nel Santo Sepolcro sarebbe stata ivi installata successivamente, e restaurata nel 1810 dopo la caduta di un pilastro causata dall’incendio del 1808. Pur non essendoci certezze circa la sua provenienza, tale pietra è oggetto di devozione e preghiera, e i fedeli la ungono spesso con oli e balsami per rievocare quelli che sarebbero stati utilizzati, secondo la tradizione cattolica, sul corpo del Cristo.

Il video

A corredo delle immagini di questa sostanza rilevata nel filmato si trova un commento nel quale viene fornita la personale interpretazione del fenomeno da parte di chi si trova dietro la fotocamera. "Video girato dai Frati della Custodia della Terra Santa. Non era mai accaduta una cosa del genere. Mai" , si legge nella breve nota. "Da alcuni giorni, dallo scorso 24 ottobre, la pietra che ha custodito per 3 giorni il corpo di Gesù la pietra del Santo Sepolcro ha improvvisamente iniziato a trasudare olio e sangue" .

La smentita

Secca la smentita da parte dei custodi del santuario di Gerusalemme. "La Custodia di Terra vuole precisare che non ha nulla a che vedere con il video apparso sulla rete che attesta che la pietra dell'unzione all'interno della Basilica del Santo Sepolcro ha cominciato a trasudare olio e sangue" , si legge infatti nel comunicato ufficiale.

"La pietra viene unta giornalmente con mirra profumata e la pietà dei fedeli raccoglie quest'olio con fazzoletti o indumenti che conservano per la devozione personale a memoria della morte di Nostro Signore Gesù Cristo" , prosegue la nota. "Non vi è nessun fenomeno soprannaturale che possa attestare quanto dichiarato nel testo allegato al video e nessun francescano della Custodia di Terra Santa è coinvolto in tale divulgazione" , concludono i frati.