Saranno William e Kate ad accogliere Macron a Windsor. Carlo "Re uscente"?

William e Kate pronti ad assumere il ruolo di sovrani? Per qualcuno pare proprio di sì. Nel corso della giornata di domani - martedì 8 luglio - Emmanuel e Brigitte Macron raggiungeranno il Regno Unito e i due Duchi di Galles faranno gli onori di casa. Un compito che avrebbe dovuto spettare a Re Carlo e alla Regina Camilla, che invece incontreranno gli ospiti francesi in un secondo momento. Per qualcuno questa scelta avrebbe un significato davvero molto importante.

Diversi esperti e commentatori della Famiglia Reale quelle di domani saranno vere e proprie prove generali da sovrani. Stando a voci che filtrano dai palazzi, persino gli assistenti del Re considerano Carlo III un monarca ormai uscente. Mancherebbe poco, in sostanza, alla salita al trono di William, diretto successore di suo padre. Ecco perché è così importante che lui e Kate si preparino.

I rapporti fra Francia e Inghilterra sembrano saldi. Macron pare avere un buon rapporto con Re Carlo, tanto da scambiare con lui dei gesti che denotano confidenza. Quanto alla Regina Camilla e Brigitte Macron, le due vanno molto d'accordo, e condividono l'amore per la letteratura. La speranza è che i rapporti possano rinsaldarsi anche con la nuova e più giovane coppia reale.

Macron e consorte sono attesi al Castello di Windsor, dal momento che Buckingham Palace si trova in fase di ristrutturazione. Il programma prevede che, dopo l'arrivo, la coppia francese venga accompagnata da Kate in un giro in carrozza. Sarà un corteo che percorrerà la Long Walk, ossia il celebre viale che porta direttamente al castello. A Windsor i Duchi di Galles ospiteranno i Macron, per poi accompagnarli da Re Carlo e dalla Regina Camilla. Dopo aver assistito a una parata militare, si terrà il pranzo con la famiglia regale. Ci sarà poi il discorso di Macron a Westminster, sede del Parlamento del Regno Unito.

La visita di stato si concluderà con una cena, a cui parteciperà un numero di 150 ospiti.

Il giorno successivo, ci sarà la visita alla. Stando a indiscrezioni, Macron deporrà dei fiori in omaggio alla scomparsa sovrana. La partenza dei Macron è prevista per la giornata di giovedì, dopo un vertice franco-britannico.