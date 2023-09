Bimba di due anni scomparsa nei boschi, salvata dai cani di famiglia

Era sparita improvvisamente dal giardino di casa insieme ai due cani di famiglia, gettando nel panico la madre che l'aveva persa di vista per quell'attimo che si temeva potesse risultare fatale: per fortuna tutto si è concluso bene, e la bimba di soli 2 anni è stata rinvenuta in una zona boschiva nelle vicinanze della propria abitazione, mentre dormiva abbracciata serenamente a uno dei due animali e l'altro vegliava su di lei.

L'incredibile vicenda arriva da Faithorn, piccolo villaggio situato a un centinaio di chilometri da Marquette, nel Michigan, a breve distanza dal confine col Wisconsin. Lo scorso mercoledì 20 settembre la piccola Thea stava giocando insieme ai due cani, quando d'improvviso la madre Brooke non riesce più a trovarla. Terrorizzata e incredula per quanto accaduto, la donna inizia a cercarla disperatamente. "Ero sotto choc per il fatto che fosse letteralmente sparita in una frazione di secondo" , racconta la mamma della bimba durante un'intervista concessa a WJMN Local 3.

La donna chiede aiuto ad alcuni parenti che vivono nelle vicinanze della loro casa, e iniziano le ricerche della piccola nella zona circostante la proprietà di famiglia. "Stavamo cercando in tutto il cortile, su e giù per la strada, urlando a squarciagola il suo nome" ricorda Brooke. "Chiamavamo i cani perché mancavano anche loro" . La paura è tanta, visti i potenziali pericoli che potevano nascondersi intorno alla casa. "Qui vicino è completamente boscoso" , spiega la donna, "ci sono boschi fitti e profondi qui intorno e c'è una palude laggiù quindi ovviamente stavamo andando fuori di testa".

Dopo un quarto d'ora circa di ricerche infruttuose, condotte anche grazie all'aiuto di amici e familiari, la mamma decide di lanciare l'allarme e contatta le locali forze dell'ordine, denunciando la scomparsa della sua bimba. A questo punto Brooke contatta a lavoro il marito, il quale si precipita a casa per dare una mano.