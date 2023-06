Agenti feriti e auto in fiamme: altra giornata di tensioni a Nanterre

Continuano gli scontri in Francia, dove a essere messa a ferro e fuoco nelle ultime ore è stata la città di Nanterre, nell'area nord-occidentale di Parigi. Le tensioni si sono riaccese nel Paese transaplino dopo l'uccisione di un giovane Nahel, un 17enne che, stando a quanto riportato dall'analisi autoptica, " è stato raggiunto da un unico colpo, che ha attraversato il braccio sinistro, quindi il torace, da sinistra verso destra ". Il colpo è stato sparato da un poliziotto durante un controllo dell'auto ma la perquisizione del veicolo " non ha permesso di ritrovare oggetti pericolosi o stupefacenti ". L'agente è stato indagato per "omicidio volontario" e sottoposto al regime di detenzione provvisoria.

In testa al corteo della "marcia bianca" organizzata per chiedere giustizia per Nahel c'era la madre del giovane e sono state in tutto seimila, secondo fonti della polizia, le persone che vi hanno partecipato. Le tensioni tra i manifestanti e la polizia sono iniziate quasi subito, quando il corteo ha raggiunto la sede della prefettura. Alcuni giornalisti del Figaro presenti sul posto hanno riferito di aver visto giovani con mascherine o passamontagna dirigersi verso l'edificio prima che gli agenti antisommossa usassero i lacrimogeni. Quando la marcia si è conclusa, il corteo si è disperso ma alcuni facinorosi ne hanno approfittato per un po' di guerriglia urbana, incendiando i cassonetti della città.