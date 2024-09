Scontro sulla pista di rullaggio di Atlanta: Airbus Delta trancia la coda di un Bombardier

Ascolta ora 00:00 00:00

Incidente sulla pista dell'aeroporto di Atlanta, in Georgia, dove due aeroplani sono entrati in collisione mentre entrambi si trovavano sulla pista di rullaggio. La compagnia Delta in una nota ha spiegato che nessun passeggero è rimasto ferito, né su un velivolo né sull'altro. Stando alla prima ricostruzione, il jet della compagnia Delta ha agganciato l'altro aereo, della compagnia Endeavor Air, facendone cadere la coda. I due velivoli si stavano spostando a velocità ridotta sulla pista pertanto, al di là dei danni strutturali, non ci sono stati ulteriori problemi. L'incidente si è verificato martedì mattina, ora locale.

La Federal Aviation Administration, che ha svolto le indagini in collaborazione con le due compagnie aeree ha riferito che il volo Delta Air Lines 295 era in fase di rullaggio per spostarsi verso la pista di decollo, dalla quale sarebbe poi partito in direzione di Tokyo. Anche il volo Endeavor Air 5526 era in fase di rullaggio ed era diretto verso la Louisiana. Per cause ancora da accertare, il grande Airbus di Delta ha colpito il piccolo Bombardier Endeavor nel punto in cui le due piste di rullaggio si incrociano. La differenza di peso e di dimensioni tra i due aerei è notevole: l'Airbus in servizio su Tokyo è uno dei più grandi di tutta la flotta Delta, e a pieno carico pesa circa 70mila libbre (oltre 270 tonnellate) mentre il Bombardier pesa poco più di 31mila kg Il secondo ha completamente perso la coda nell'impatto e, nelle foto, si nota come sia a terra, staccata dal resto dell'aereo. Endeavor Air è una compagnia aerea regionale consociata e interamente controllata da Delta Air Lines.

A bordo del jet diretto a Tokyo c'erano 221 passeggeri, mentre su quello diretto in Louisiana ne erano stati imbarcati 56.

A seguito dell'incidente, entrambi gli aerei sono stati fermati e i passeggeri sbarcati e ricondotti ai gate. Sono stati fatti salire a bordo die le operazioni aeroportuali, hanno riferito dalla FAA, non sono state inficiate dall'incidente.