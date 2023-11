Terremoto, scossa con magnitudo 6.1 a Timor: paura in Indonesia

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata sull'isola di Timor, in Indonesia, nella parte orientale dell'arcipelago indonesiano. Il sisma si è sviluppato a 36,1 km di profondità, vicino alla città di Kupang, dove è stato avvertito con forza. Tuttavia, al momento non si registrano vittime o danni a persone e cose. Quest'area presenta da sempre un'elevata sismsicità ma la magnitudo registrata questa sera non veniva avvertita da diverso tempo. Al momento non è stata diramata nemmeno un'allerta tsunami ma l'attenzione resta elevata per le implicazioni che la scossa potrebbe avere nelle prossime ore.