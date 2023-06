Non paghi il biglietto? Vai in galera. Polemiche in Germania per la legge dell'epoca Hitler

Senza biglietto per i mezzi pubblici? In Germania si rischia grosso. Se in Italia e in tutti gli altri Paesi europei una multa salata è considerata sufficiente, a Berlino vige la tolleranza zero. La norma draconiana che regola i trasgressori del ticket risale a quasi 100 anni fa, per la precisione all’epoca del Terzo Reich, firma di Adolf Hitler. Se non paghi il biglietto per tram, bus o metropolitana puoi finire in galera: questo quanto previsto dal paragrafo 265a del codice penale teutonico.

Come evidenziato da Italia Oggi, il criminologo Frank Neubacher ha confermato che per nessun reato la probabilità di finire dietro le sbarre è così alta. Alla terza trasgressione in due anni scatta la denuncia e si finisce in tribunale: può bastare una disattenzione, un colpo di sonno, uno “scatto” di fascia urbana. E i controllori non sono disponibili al dialogo: l’azienda trasporti tedesca affida il controllo a una società privata. In altre parole, i controllori ricevono un compenso per ogni multa comminata. In altri termini, difficilmente chiudono un occhio.

Solitamente le aziende del trasporto pubblico non sporgono denuncia, limitandosi a imporre la classica tariffa di trasporto maggiorato. Ma non sempre è questo l’epilogo. Uno dei casi più recenti è quello di un senzatetto di Magonza, condannato a quattro mesi di carcere perché recidivo. Il quarantacinquenne, disoccupato e drogato, è stato pizzicato senza ticket mentre si recava al centro per l’incontro lo psicologo. E i controllori non hanno fatto sconti: multa e denuncia. Sanzione troppo elevata per le tasche di un clochard e quindi la galera.

La misura draconiana ha spesso acceso il dibattito a livello politico e i governi che si sono succeduti hanno sempre sottolineato di voler mettere mano alla norma. Ma ad oggi nessuno è intervenuto per depenalizzare l’illecito, tante parole e pochi fatti. Il Bundestag, il Parlamento federale, sempre impegnato su altri versanti. Con la modifica da reato a illecito amministrativo sarebbe anche possibile eliminare decine di procedimenti penali assolutamente sproporzionati rispetto all’entità dell’infrazione. Recentemente si è parlato molto della possibilità di intervenire almeno per i casi delle persone senza fissa dimora, spesso costrette a finire dietro le sbarre per l’impossibilità di pagare le sanzioni. In particolare, è stato proposto l’Hilfeticket, ovvero un titolo speciale che consentirebbe ai senzatetto di viaggiare gratuitamente e raggiungere le strutture di assistenza senza rischiare la prigione.