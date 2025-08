La seconda vita di Trudeau. Dalla politica a Katy Perry

Una nuova possibile coppia fa scatenare gli amanti del gossip americani. I protagonisti sono l'ex premier canadese Justin Trudeau e la cantante Katy Perry, che questa settimana sono stati visti cenare insieme a Montreal. Lui si è separato dalla ex moglie Sophie Grégoire nel 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli, lei ha annunciato solo poche settimane fa l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia. La pop star americana è in tour in Canada con tappe in questi giorni a Ottawa, Montreal, Quebec City e Toronto, e un'addetta alla comunicazione del raffinato ristorante Le Violon, Samantha Jin, ha confermato che i due hanno trascorso circa

due ore nel locale lunedì.

Le foto dell'incontro pubblicate da Tmz (uno scatto a tavola dopo aver portato a spasso il cane di lei in un parco) hanno fatto scattare i pettegolezzi su una potenziale storia d'amore, ma secondo Jin non c'erano segnali di romanticismo nell'aria: «Nessun segno di effusioni in pubblico o altro». Gli agenti della sicurezza li hanno tenuti d'occhio dal bar mentre cenavano con un menu degustazione dello chef Danny Smiles che comprendeva una serie di antipasti tra cui tonno, tartare di manzo, aragosta e asparagi, e l'agnello come piatto principale. Lo chef si è fermato al loro tavolo per salutarli e, prima di uscire, sono entrati in cucina per ringraziare lo staff.

Ad alimentare il gossip è stato pure l'avvistamento dell'ex premier al concerto di Perry a Montreal con la figlia Ella-Grace (secondo il Daily Mail). Entrambi non stanno attraversando un periodo «d'oro». Il 54enne Trudeau, che dalla separazione non era mai stato paparazzato in compagnia femminile, ha annunciato le sue dimissioni all'inizio di quest'anno, dopo quasi un decennio al potere: l'addio dell'ex icona

della sinistra nordamericana è arrivato dopo le pressioni di critici e alleati del partito liberal (negli ultimi anni la sua stella si era progressivamente appannata con una discesa inesorabile nel gradimento dei canadesi). Perry invece, 40 anni, nata in California, ha esordito nel mercato discografico nel 2001 e ha raggiunto il successo mondiale con i singoli I Kissed a Girl e Hot n Cold nel 2008: candidata 13 volte ai Grammy, ha vinto cinque American Music Awards, altrettanti Billboard Music Awards, un Brit Award e sette Mtv Video Music Awards. È nota per le sue tendenze politiche progressiste e ha fatto campagna elettorale sia per Hillary Clinton nel 2016 che per Kamala Harris nel 2024.

Lo scorso aprile è stata duramente criticata per la missione spaziale tutta al femminile (durata 11 minuti) con Blue Origin, la società di Jeff Bezos: un viaggio pubblicizzato come «una pietra miliare del femminismo» e invece bollata da molti come uno spot pubblicitario.