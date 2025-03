Le torture, i corpi smembrati e poi il ritrovamento: l'orrore sugli studenti scomparsi

Ascolta ora 00:00 00:00

Orrore in Messico, dopo pochi giorni fa sono stati rinvenuti i resti di almeno nove corpi nei pressi di un'autostrada al confine con Puebla. A quanto pare si tratta di quanto rimane di un gruppo di ragazzi partiti per andare al mare e scomparsi dallo scorso 24 febbraio. La notizia ha destato grandissimo scalpore, e adesso le autorità locali indagano per scoprire cosa sia accaduto.

Stiamo parlando di una caso decisamente agghiacciante. Sui cadaveri, smembrati e ridotti in brandelli, sono state trovate tracce di torture. Qualcosa di terribile deve essersi abbattuto su quei ragazzi, ma per il momento permane il mistero.

Secondo quanto dichiarato dai quotidiani del posto, i giovani erano partiti per raggiungere le spiagge di Oaxaca, che danno sul Pacifico messicano. Da quel giorno, purtroppo, non erano più giunte notizie di loro e i familiari li stavano cercando. Questo fino allo scorso 2 marzo, quando un veicolo abbandonato con nove corpi al suo interno è stato rinvenuto su un'autostrada, a pochi chilometri dalla costa. A fare il ritrovamento sono stati alcuni agenti della Guardia Nazionale, che stavano pattugliando le strade. A quanto pare alcuni resti si trovavano in un telo insanguinato lasciato a poca distanza dall'auto, altri, invece, erano nel bagagliaio del mezzo. In una borsa sono state trovate otto paia di mani.

Le operazioni di identificazione sono state complesse. Grazie alle carte di identità sono state riconosciute Angie Lizeth Perez Garcia, di 29 anni, e Leslie Noya Trejo, di 21 anni. Angie era partita insieme a Brenda Mariel Salas, 19 anni, da Tlaxcala a bordo di una Ford Fiesta. Le due erano dirette a Huatulco, le loro famiglie avevano denunciato la loro scomparsa il 27 febbraio. A scomparire misteriosamente anche Raúl Emmanuel González e Noemí Yamileth, entrambi 28enni, sono scomparsi. I due erano stati visti l'ultima volta a Zipolite, a poca distanza dal luogo in cui sono sparite Angie e Brenda. Sparita a Zipolite anche Jacqueline Ailet Meza, di 23 anni, come denunciato dalla madre. Stesso destino per Lesly Noya Trejo. Questo fino al macabro ritrovamento.

Cosa è accaduto a tutti questi ragazzi? Stando a ultime indiscrezioni, Brenda Mariel Salas è stata trovata ancora viva, ma non sono state fornite altre informazioni. Per quanto riguarda i corpi rinvenuti nel veicolo, pare si tratti di cinque uomini e quattro donne.

La mancanza di informazioni da parte degli inquirenti sta alimentando diverse teorie. Sul web, qualcuno avrebbe legato le vittime a un gruppo criminale. Qualcuno, invece, ha dubitato dell'autenticità della notizia.

In realtà le indagini sono in pieno corso. Il procuratore dello Stato di Oaxaca,ha fatto sapere che gli inquirenti sono al lavoro, e che sono le autorità di Puebla a doversi occupare dell'identificazione.