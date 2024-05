"Sequestrati beni, azioni e proprietà di Unicredit". La decisione del tribunale russo

Articolo in aggiornamento

Problemi giudiziari in Russia per Unicredit. Il tribunale arbitrale di San Pietroburgo e della regione di Leningrado ha posto sotto sequestro conti, beni e proprietà della banca italiana per un valore di quasi 463 milioni di euro. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Tass, secondo cui le misure sono provvisorie.

La decisione è stata presa su istanza di RusChemAlliance, una joint venture tra il colosso Gazprom e Rusgazdobycha che si occupa del trattamento di gas liquido contenete etano a Ust-Luga. I beni finiti nel mirino della giustizia della Federazione appartengono a Unicredit Bank JSC e Unicredit Bank AG, con sede a Monaco di Baviera. Sono state sequestrate anche partecipazioni in Unicredit Leasing LLC e Unicredit Garant LLC, ma il tribunale ha negato alla società russa il sequestro del 100% delle sue azioni in queste due ultime sedi e, stando a quanto riportato dalla Tass, ha stabilito che " a causa del fatto che i conti di corrispondenza aperti a nome degli imputati contengono anche i fondi dei loro clienti, il sequestro dei fondi depositati su tali conti può essere effettuato solo in relazione ai fondi appartenenti agli imputati, ma non i loro clienti ".

Secondo quanto riferito dal quotidiano Kommersat e dall’agenzia Interfax, RusChemAlliance ha intentato una causa contro la filiale tedesca dell’istituto bancario nell’agosto del 2023 a seguito del blocco alla costruzione di un impianto di trattamento del gas a Ust-Luga, nella regione di Leningrado, avvenuto nel maggio del 2022 e deciso da Linde, che era all’opera sul progetto con la società russa a Renaissance Heavy Industries, per non violare le sanzioni imposte alla Russia dall’Unione europea. A quel punto le banche garanti, tra cui Unicredit, si sono rifiutate di effettuare i pagamenti a RusChemAlliance per lo stesso motivo.

Oltre all'istituto italiano, l'azienda di Mosca ha citato in giudizio anche Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank e Landesbank Baden-Wurttemberg, oltre a intentare un'altra causa contro Linde perdi rubli la cui prima udienza è prevista per il 13 giugno.