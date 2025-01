La sfida alle caramelle finisce male: cosa sono le "spacca-mascella"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una "sfida" già difficile e pericolosa ancor prima di iniziare non ha scoraggiato una ragazza canadese di 19 anni la quale, nel tentativo di addentare una caramella "Jawbreaker" è finita in ospedale con un dente allentato, uno rotto e ben due fratture alla mascella.

È la stessa protagonista a raccontare la sua esperienza sui social, mostrando ai follower le conseguenze della scellerata challenge che ha voluto affrontare pur consapevole del fatto che le caramelle, non a caso soprannominate "spacca mascella" siano note per la consistenza dura come una roccia e spesso causino ferite a chi decide di addentarle. Ciò nonostante in tanti hanno deciso di cimentarsi nella sfida, pubblicando i loro video su TikTok e su Youtube.

La vicenda

Javeria Wasim, questo il nome della ragazza, ha raccontato di essersi imbattuta per caso nel celebre dolciume durante un'uscita insieme a un'amica: le due, notando in una vetrina degli esemplari particolarmente voluminosi di "Jawbreaker" durante lo shopping, hanno deciso di acquistarne un esemplare. "Ne abbiamo preso uno gigante, il più grande che avevano" , ha raccontato la 19enne alla rivista People, ben consapevoli del rischio della challenge. Così tanto che avevano chiesto al proprietario del negozio se fosse sicuro morderla: la risposta poco rassicurante, tuttavia, non le ha scoraggiate.

Quando Wasim ha cercato di addentare la caramella, le cose sono andate subito male. "L'ho morsa e ho fatto solo un buco, e la mascella ha iniziato a farmi male" , ha spiegato. È l'amica a rendersi conto del fatto che la situazione era più grave di quanto non sembrasse inizialmente: uno dei denti della 19enne, infatti, era allentato, e un altro chiaramente spezzato: pochi minuti dopo, le due amiche sono state costrette a chiamare un'ambulanza.

In ospedale radiografie e Tac rivelano delle fratture nella mascella, per cui Wasim deve sottoporsi a un primo intervento chirurgico per riposizionare correttamente l'articolazione e poi ad altre operazioni: i chirurghi posizionano una barra lungo le gengive nella parte superiore e in quella inferiore, tenendo la mascella chiusa per sei settimane con l'obiettivo di accelerare la guarigione. "Piangevo molto, tutto era confuso" , racconta la giovane. "Da bambina le mangiavo" , dice riferendosi alle Jawbreaker, "ma non avevo mai visto nessuno mordere quelli grandi". Dopo un lungo periodo di dieta liquida, la 19enne ha deciso di rinunciare alle caramelle: "Potrei non mangiarne mai più una in vita mia" . "Leccatele e basta, anche se ci vogliono settimane per arrivare al centro" , consiglia la ragazza ai suoi follower.

Cosa sono

Celebri grazie al libro "La fabbrica di cioccolato", le Jawbreaker sono note proprio per la loro durezza, che le rende impossibili da masticare. Si tratta di dolciumi con più strati sovrapposti realizzati con sciroppo di zucchero, ognuno dei quali ha un diverso aroma e colore. Molto popolari tra i bambini, ne esistono di varie dimensioni, dato che si va da 1-3 centimetri fino ad arrivare alle dimensioni di una palla da golf o addirittura di una da biliardo.

Ovviamente non sono realizzate per essere addentate, bensì per sciogliersi molto lentamente in bocca, così lentamente che alcuni esemplari possono richiedere giorni per essere consumate nella loro interezza.

Eppure negli anni sono stati in tanti a finire male, arrivando a intentare causa contro la Nestlé, che detiene la "Willy Wonka Candy Company", per via delle cure mediche e delle sofferenze procurate dalle caramelle: il tutto si concluse con un accordo extra-giudiziario di risarcimento il cui totale non è mai stato divulgato.