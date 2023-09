Sangue del figlio per restare giovane: l'assurda sfida per l'immortalità

Niente creme miracolose, ma una terapia promettente - almeno in principio - per l'immortalità. Negli Stati Uniti è esploso il caso Bryan Johnson, miliardario dello Utah di 46 anni che ha seguito il programma anti-aging Blueprint per combattere l'invecchiamento: 2 milioni di dollari l'anno per ottenere uno "sconto di vita". Dalle pillole all'attività fisica, passando alla dieta ferrea, tanti i paletti da rispettare. Fino al più discusso: la trasfusione mensile di un litro del plasma del figlio 17enne Talmage.

"Non ho mai prestato così tanta attenzione a ciò che mangiava, perché era quello che entrava nel mio corpo" , ha raccontato l'imprenditore ai microfoni del podcast "The Immortals". Come evidenziato dal Guardian, il 46enne ha anche fatto iniettare il proprio plasma nel corpo del padre settantenne per aiutarlo a migliorare la sua salute fisica e cognitiva in declino: "È stato uno dei momenti più significativi di tutta la sua vita. E per me è stato lo stesso" .

Bryan Johnson è stato monitorato da un team di ricerca composto da oltre trenta medici per la bellezza di 2 milioni di dollari all'anno. Ma anche lui ha ammesso che la terapia per l'immortalità non ha fatto progressi significativi: controllato una serie di biomarcatori presenti nei suoi fluidi, gli esperti sono giunti alla conclusione che "non c'era nessun beneficio" . Entrando nel dettaglio del piano, il miliardario statunitense si è sottoposto a sei scambi di plasma giovane del figlio da 1 litro. La sua teoria è perentoria: il protocollo "può essere utile per le popolazioni biologicamente più anziane o per determinate condizioni" . Nel suo caso, invece, "i benefici non si sommano ai miei interventi esistenti" .