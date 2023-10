Si finge un manichino, poi svuota il negozio dopo la chiusura: incredibile colpo a Varsavia

Ha impersonato il ruolo di un manichino all'esterno di un negozio per poter poi entrare in azione al momento della chiusura e mettere a segno il colpo che aveva studiato nei dettagli: l'unico aspetto, decisamente non trascurabile, con cui non aveva fatto i conti era la presenza delle videocamere di sorveglianza installate nella struttura, che hanno ripreso ogni suo movimento consentendo alle forze dell'ordine di identificarlo e far scattare le manette ai suoi polsi.

Protagonista della vicenda un giovane e di certo originale ladro polacco di 22 anni, il quale ha messo in atto il suo stratagemma all'interno di un centro commerciale di Varsavia. "Con una borsa in mano, è rimasto a lungo fermo davanti alla vetrina di un negozio, fingendo di essere un manichino da esposizione" , ha spiegato alla stampa locale in un comunicato la polizia del quartiere centrale di Varsavia, Śródmieście. La prova provata di quanto affermato dalle autorità è proprio il filmato ripreso dalle videocamere di sorveglianza interna del centro commerciale, dove si vede chiaramente il 22enne stare perfettamente immobile dinanzi alla porta del negozio con una borsa in mano.

Il tentativo di ingannare il personale e i clienti, fingendo di essere parte dell'arredo e confondendosi con gli altri manichini presenti nel locale, ha funzionato alla grande: tanto che il giovane ladro, di cui le forze dell'ordine non hanno fornito il nome, è potuto entrare in azione nel momento in cui si è reso conto di non avere più alcun impedimento. "Il 22enne ha escogitato il piano per passare inosservato nel centro commerciale dopo la chiusura" , ha dichiarato il portavoce della polizia di Varsavia Robert Szumiata. "Quando si è sentito al sicuro, è andato a 'caccia' e ha svuotato un espositore di gioielli".

La "buona stella" del malvivente si è esaurita nel momento in cui il personale di sicurezza del centro commerciale l'ha individuato, contattando la polizia prima di entrare in azione. Il 22enne, già noto alle forze dell'ordine per aver derubato del denaro dalle casse di un altro centro commerciale, anche in questo caso dopo la chiusura al pubblico, è stato arrestato e accusato di furto con scasso e furto, crimini che potrebbero comportare una pena detentiva fino a 10 anni: il responsabile si trova ora in custodia cautelare.

In un'altra circostanza, ha raccontato la polizia di Varsavia, lo stesso 22enne si sarebbe introdotto nel bar di un centro commerciale dopo l'orario di chiusura e avrebbe "mangiato a sazietà" , quindi sarebbe entrato in un negozio di abiti firmati "per cambiare i suoi vestiti con altri nuovi".