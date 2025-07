Si induce l'asfissia e muore a soli 12 anni: cos'è e come funziona la blackout challenge

La pericolosa blackout challenge, sfida tanto in voga fra i giovani, ha mietuto l'ennesima vittima. Questa volta a morire è stato Sebastian, un ragazzino di soli dodici anni. I genitori sono intenzionati a fare causa contro i social network.

Il fatto, stando a quanto riportato dalla stampa estera, si è verificato lo scorso 27 giugno a Castleford, in Inghilterra. Sebastian, rimasto affascinato dalla sfida social, ha voluto cimentarsi, ma la prova gli è stata fatale. La blackout challenge - sfida social basata sul gioco del soffocamento, che priva il cervello dell'ossigeno fino a provocare perdita dei sensi - è ormai un problema per tutte le piattaforme online, che cercano di contrastarlo in ogni modo. Purtroppo la sfida letale trova sempre il modo di riproporsi.

Per Sebastian non c'è stato nulla da fare. L'allarme a Castleford è scattato intorno alle 18.00, quando il personale medico chiamato dalla famiglia del minore ha contattato la polizia del West Yorkshire. Gli agenti hanno raggiunto Manor Grove, dove hanno trovato ad aspettarli la terribile scena. Il dodicenne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo. Adesso le indagini sono in corso, ma pare abbastanza chiaro cosa sia accaduto.

Intanto su GoFundMe è stata avviata una campagna per sensibilizzare su questo pericoloso tema. " Sebastian ha perso la vita a causa di una sfida online", ha scritto Agnieszka Czerniejewska, promotrice della campagna. "Sebastian aveva solo dodici anni. Un ragazzo pieno di sogni, passione e talento incredibile. Ha imparato a suonare la chitarra e la tastiera, e amava disegnare. Sempre sorridente, gentile e pieno di gioia. Aveva genitori amorevoli che facevano tutto il possibile per dargli un'infanzia sicura e felice. Gli avrebbero dato le stelle. Purtroppo, un breve momento ha cambiato tutto. Quello che è successo è una tragedia oltre le parole. Nessun genitore dovrebbe mai seppellire il proprio figlio.

Nessuno dovrebbe mai sopportare un tale dolore".

Secondo The Independent, solo nel 2022 si sono registrati ben venti decessi collegati alla sfida. Alcune famigli hanno deciso di intentare una causa contro i vari social network, come TikTok.