Si schiantano durante un sorpasso: morta l'influencer Chloe Scott

Tragedia di Natale per una nota influencer americana del beauty, morta in uno sfortunato incidente stradale insieme al marito. Hanno intentato un sorpasso mentre viaggiavano a bordo del loro pick-up ma purtroppo lo spazio per la conclusione della manovra era troppo ristretto e non sono riusciti a rientrare in tempo nella loro corsia. In senso opposto viaggiava un mezzo pesante che non è riuscito a evitarli e lo scontro è stato inevitabile. Chloe Scott, l'influencer, era in dolce attesa da pochi mesi. Gestiva un centro estetico a Lindon, nello Utah, e i suoi contenuti web hanno rapidamente conquistato il pubblico dei social e orala sua storia sta commuovendo l'opinione pubblica americana.

Aveva deciso di fare una sorpresa alla famiglia per Natale per annunciare la sua gravidanza. Era incinta di un maschietto e aveva colto l'occasione delle festività per dirlo a tutti i suoi affetti ma, purtroppo, non quel viaggio non è mai giunto a destinazione. Il sogno di regalare, e regalarsi, un Natale indimenticabile si è fermato sull'autostrada 93 vicino a Wickenburg, nella contea di Maricopa. Il marito, che viaggiava con lei, non è morto sul colpo ma è rimasto gravemente ferito e una volta giunto in ospedale è stato sottoposto a un complicato intervento per l'amputazione della gamba. Il giorno dell'incidente la ragazza aveva postato su Instagam una serie di foto romantiche di lei con il marito e il messaggio " Io e te per sempre, Parker ".

Poche ore dopo l'influencer, anche lui purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto per le gravi conseguenze dell'impatto. L'uomo, infatti, ha subito gravissime ustioni in gran parte del corpo a causa delle fiamme che hanno avvolto il veicolo. " Parker è stato sottoposto al terzo intervento chirurgico per pulire le ustioni, nonché iniziare con l'innesto cutaneo per la sua gamba, alla fine dell'intervento, i chirurghi hanno comunicato che le lesioni di Parker erano ancora più estese di quanto fossimo già consapevoli e le prospettive erano estremamente cupe ", hanno fatto sapere fonti vicine alla famiglia.

Il conducente del veicolo pesante commerciale che ha travolto la vettura dei due ragazzi non ha subito gravi conseguenze dall'impatto ma è stato comunque portato in ospedale a causa dello choc riportato. Purtroppo non ha potuto evitare lo schianto. La famiglia ha saputo nel modo più tragico dello stato di gravidanza della ragazza e il Natale, per loro, sarà indimenticabile ma non nel modo che la coppia aveva sperato.