Si traveste da donna per fare l'esame al posto della fidanzata: ora rischia il carcere

È una vicenda molto particolare quella che arriva dall'India dove un uomo di 26 anni, Angrez Singh, si è sostituito alla propria fidanzata travestendosi da donna per sostenere un esame al posto suo ma l'inganno è stato scoperto e adesso rischia il carcere e l'accusa di molti reati.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione della polizia, Angrez Singh della città di Fazilka si è presentato nell'aula esami indossando un salwar kameez, tradizionale abito indiano indossato dalle donne assieme a una stola e un berretto: dopo essersi completamente tolto la barba, si è truccato attaccando la propria foto vestito da donna sopra quella della sua ragazza, Paramjeet Kaur. Come riferisce il quotidiano Indian Express, la vicenda sarebbe avvenuta lo scorso 7 gennaio alla "DAV Public School" della città di Kotkapura, uno dei centri indiani in cui si svolgeva l'esame di ammissione per il posto di operatrice sanitaria polivalente.

La scoperta dell'inganno

" Il candidato è riuscito a entrare nell'aula d'esame. Tuttavia, i funzionari si sono insospettiti poiché l'immagine di Paramjeet Kaur sul modulo di domanda non corrispondeva al volto del candidato in questione - ha dichiarato un funzionario di polizia al quotidiano indiano - " Successivamente sono stati eseguiti i dati biometrici che non corrispondevano a quelli conservati nei registri. Si è scoperto che un ragazzo di nome Angrez Singh aveva impersonato Kaur", aggiunge. Il 26enne aveva anche una carta di identità falsa oltre a una carta elettorale fatta a nome di Paramjeet Kaur per provare a rendere ancora più credibile la messinscena.

Ma come mai tanta "premura" nei confronti della fidanzata? Certamente per amore ma non solo: il travestimento da donna si era reso "necessario" perché la fidanzata Kaur aveva già fallito l'esame in precedenza. Una volta scoperto, Singh avrebbe anche affermato di essere una parente della fidanzata ma la polizia ha scoperto anche questo secondo inganno. " Lo abbiamo rimandato a casa perché non avevamo ricevuto nulla per iscritto dall'Università ma l'8 gennaio abbiamo ricevuto un reclamo dal dottor Deepak Bhatti per falsificazione dell'identità contro Angrez Singh", hanno fatto sapere dall'Università.

I guai sono anche per la fidanzata che è già stata iscritta come co-imputata perché senza il suo permesso il fidanzato non avrebbe potuto mettere in piedi questo teatrino. Nel frattempo, Angrez Singh è stato arrestato ma ottenuto la cauzione mentre sono aperte le indagini sulle false carte d'identità in attesa di maggiori dettagli dall'università.