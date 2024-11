Si travestono da orso e danneggiano le auto per truffare l'assicurazione

Credit: CA Dept of Insurance

Ascolta ora 00:00 00:00

Può sembrare una storia da film, ma è tutto incredibilmente vero quanto accaduto negli Stati Uniti, per la precisione nella California meridionale. Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di frode assicurativa dopo aver presentato richieste di risarcimento danni per un valore di oltre 110 mila dollari per i presunti danni causati da un orso alle loro auto, tra cui una Rolls Royce. Ma dalle indagini delle autorità è emersa un’altra verità: nessun attacco animale, ma una tentata truffa con tanto di travestimento orsino.

I quattro arrestati - Ruben Tamrazian, 26 anni, Ararat Chirkinian, 39 anni, e Vahe Muradkhanyan, 32 anni, e Alfiya Zuckerman, 39 anni – sono stati incastrati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza portate da loro alla polizia per testimoniare il presunto attacco dell’orso. “Dopo l’esame dei video, l’indagine ha stabilito che l’orso era in realtà una persona in un costume da orso” , la conferma in una nota del dipartimento californiano. Gli investigatori hanno anche mostrato i video a un biologo del California Department of Fish and Wildlife che "ha ritenuto che si trattasse chiaramente di un essere umano in un costume da orso" .

Tutto è partito da una segnalazione della compagnia assicurativa al Dipartimento per le assicurazioni della California. Secondo i denuncianti, un orso era entrata in una Rolls Royce Ghost parcheggiata davanti a una struttura a Lake Arrowhead e aveva causato danni interni al veicolo. I sospetti sul video hanno spinto le autorità a indagare più a fondo e sono spuntate altre due richieste di risarcimento per un presunto attacco di orso con due diverse compagnie assicurative ma con la stessa data e nello stesso luogo. Danneggiate una Mercedes G63 AMG e una Mercedes E350. Anche in questo caso è stato allegato un video come prova.

Gli investigatori hanno ottenuto un mandato di perquisizione per le abitazioni dei quattro sospettati e hanno sequestrato il costume da orso: una pelliccia marrone, testa, zampe e utensili di metallo.

Come riportato da NBC News , un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di San Bernardino ha confermato che sono state presentate accuse contro i quattro e che sono in fase di revisione. Seguiranno aggiornamenti.