Sindrome del lupo mannaro, è allarme per i cani: "Allucinazioni e convulsioni". Di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta preoccupando quella che è stata definita dai medici veterinari "la sindrome del lupo mannaro" e si sta diffondendo in molti Paesi europei, primo tra tutti la Germania, ma ancora il Belgio i Paesi Bassi e la Svizzera.

Di cosa si tratta

Questa patologia porta nei cani a sintomi neurologici improvvisi e acuti come attacchi di panico, movimenti incontrollati e persino crisi epilettiche. I casi in Germania sarebbero ormai decine. A lanciare l'allarme la Fondazione Università Veterinaria di Hannover (TiHo), in un articolo pubblicato sul suo sito e diffuso anche via social. I primi casi si sono registrati a fine di agosto 2024 per poi diffondersi in tutto il Paese e arrivare fino in Svizzera. In Italia si è parlato di un caso sospetto nel periodo di Natale ma ancora oggi non ci sono conferme in merito.

Da cosa è provocata

Dopo lunghi approfondimenti uno dei probabili colpevoli potrebbe essere un tipo di pelle bovina che si dà ai cani per pulire i denti, che sarebbe stata contaminata da tossine durante la produzione. Visto l'allarme alcuni prodotti sono stati ritirati dal mercato tedesco, ma il legame tra questi e la patologia non è stato ancora confermato.

Per questo motivo è stato lanciato anche un questionario online da compilare dai proprietari di cani che presentano questi sintomi, per cercare di capire se possono esserci altre concomitanze di fatti. L'ateneo ha anche lanciato l'appello a far visitare gli animali nel reparto di neurologia della clinica di Hannover e in quella di Monaco, come anche in altri centri universitari specializzati in neurologia.

I sintoni

Anche se la malattia non è definita letale, può causare danni neurologici a lungo termine. I sintomi da attenzionare, come già accennato, sono attacchi di panico improvvisi, il cane che risulta terrorizzato senza motivo, ulula e tenta di nascondersi o scappare. A questi sono spesso associati a movimenti scoordinati, perdita di equilibrio, difficoltà nel camminare. Nei casi più gravi ci possono essere anche comportamenti aggressivi, con reazioni imprevedibili come morsi verso persone o altri animali, convulsioni e tremori incontrollati.

La malattia può durare da pochi giorni a diverse settimane, in

molti casi i cani mostrano miglioramenti con trattamenti specifici per ridurre l'ansia, come i sedativi. È importante sottolineare che questo tipo di patologia non porta alcun tipo di problematica nei confronti dell'uomo.