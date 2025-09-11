"Voglio rovinarlo col potere femminista": l'assurda maledizione delle streghe contro Charlie Kirk

Un rivista web di sinistra con sede negli Stati Uniti ha pagato delle streghe online per maledire l'attivista conservatore Charlie Kirk pochi giorni prima che venisse ucciso durante un evento presso la Utah Valley University di Orem.

Cosa è successo

Due giorni prima dell’omicidio il magazine Jezebel aveva pagato delle streghe per mandare una maledizione all'opinionista repubblicano, pubblicando un lungo pezzo nello stile ironico e tagliente tipico della testata, che voleva esplorare una nicchia del portale online noto per fare da market place a una sterminata varietà di artigiani.

Tra i tanti servizi offerti su Etsy ci sono anche quelli di streghe che propongono incantesimi protettivi, manifestazioni di varia natura e maledizioni. L'intento era quello di spiegare - in maniera divertente - come sia possibile acquistare di tutto online. Come spiega Josh Jackson - presidente di Paste Media Group, il gruppo che controlla Jezebel - che ha chiarito: "L’articolo era un’esplorazione ironica sulle persone che vendono maledizioni su Etsy, inteso come una risposta satirica alla retorica di Charlie Kirk" evidenziando che l'autrice stessa non voleva arrecare danni reali al giovane supporter di Donald Trump.

La richiesta dell'autore alle streghe

L'autrice - rimasta ignota - ha voluto ingaggiare delle streghe, per concentrare energie negative sul giovane conservatore, specificando che non voleva fargli del male. "Voglio solo che si svegli ogni mattina con un brufolo inspiegabile. Voglio che il microfono del suo podcast si guasti ogni volta che preme il tasto di registrazione. Voglio che il suo pollice diventi troppo grande per twittare. Rovinargli la giornata con il potere femminista collettivo della congrega di Etsy" insomma un atto goliardico fatto per scherzo viste le richieste dell'autrice, con un valore politico certo, ma che nulla ha a che vedere con il folle gesto portato a termine.

La tragedia

Il 10 settembre Charlier Kirk viene assassinato.

La rivista ha fatto sapere in una nota che:Questo articolo è stato pubblicato l'8 settembre" condannando ogni tipo di violenza politica, riferendosi all'omicidio del guru, assassinato da un cecchino durante uno degli eventi organizzati per il ciclo di conferenze universitaria per il The American Comeback Tour.