"Sono agenti del Mossad". Raffica di arresti in Turchia: 33 persone in manette

Il sultano ha fatto la prima mossa contro Israele. Le forze di sicurezza turche hanno fermato 33 persone in otto province con l’accusa di aver svolto attività di spionaggio a favore del Mossad. Stando a quanto riferito dai media locali, le autorità di Ankara hanno emesso mandati d’arresto per 46 sospettati, di cui non è stata ancora specificata la nazionalità. Sono ancora in corso le ricerche di 13 soggetti in fuga.

L’accusa rivolta a queste persone è di essere coinvolte in un piano dei servizi segreti di Tel Aviv per prendere di mira e rapire gli stranieri in Turchia, compresi membri di Hamas, e di lavorare per ottenere informazioni riguardo ai palestinesi presenti nel territorio dello Stato. L’agenzia di stampa ufficiale Anadolu ha affermato che i compiti dei 33 sospettati finiti in manette comprendevano anche operazioni di ricognizione e che tutti gli arresti sono stati effettuati attorno all’area di Istanbul. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha recentemente lanciato un forte avvertimento a Israele, affermando che avrebbe pagato un “ prezzo pesante ” nel caso in cui avesse tentato di prendere di mira i leader dell’organizzazione terroristica di Gaza sul suolo turco. “ Chiunque pensi di fare una cosa del genere non dovrebbe dimenticare che le conseguenze saranno disastrose ”, aveva dichiarato il sultano in risposta alle affermazioni del capo dello Shin Bet, il generale Ronen Bar, il quale aveva riferito che erano state impartite “istruzioni” per eliminare i leader di Hamas in qualsiasi parte del mondo.