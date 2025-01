"Sono stress e ormoni", ma è un cancro alla cervice: il calvario di una mamma di 31 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Le avevano detto che i suoi problemi derivavano dallo stress e dagli ormoni dovuti al post-parto, ma si trattava di cancro. A raccontare la sua storia è Holly Pardue, una trentunenne mamma di tre figli che ha riferito la sua vicenda al The Daily Mail.

La donna soffriva da tempo di eccessivo sanguinamento vaginale, e per questo motivo aveva deciso di rivolgersi ai medici. I sanguinamenti erano insorti poco dopo la nascita del suo terzo figlio, Roman, venuto al mondo nel gennaio del 2024, così il parto era stato indicato come causa principale del suo disturbo. Holly era stata invitata a tranquillizzarsi e a cercare di riposare un po' di più. "Hai appena avuto un bambino, prova solo a dormire meglio la notte, esci a fare qualche passeggiata e speriamo che le cose si calmino" , le sarebbe stato risposto.

Non soddisfatta dalla risposta, la trentunenne aveva preferito svolgere ulteriori accertamenti, e dopo un pap-test aveva ricevuto la terribile diagnosi: il suo era un cancro alla cervice. Quello che per alcuni medici doveva essere un disturbo dovuto allo stress e agli ormini della gravidanza, si era invece rivelato essere un tumore.

Holly, che vive a Milton Keynes, in Inghilterra, ha affrontato tutto con coraggio. A combattere la malattia insieme a lei il compagno Ben Rushmer, e i figli Frankie, 10 anni, Rafe, 7 anni e il piccolo Roman. La tenacia della donna, intenzionata a scoprire che cosa stava accandendo al suo corpo, le ha permesso di arrivare a una diagnosi. "Ho dovuto difendermi e ho detto, 'Guarda, non sono contenta'. È davvero dura per alcune persone, andare contro qualcuno che, ovviamente, conosce l'argomento meglio di chiunque altro", ha spiegato. Il medico era reticente a sottoporla al test, eseguito tempo prima, eppure è stato priorio quel pap-test ad essere determinante.

L'esito dell'esame ha portato alla diagnosi di cancro cervicale in stadio 3C. La malattia aveva infatti raggiunto i linfonodi. "Mi hanno detto che il mio stadio era così grave che mi sono sentita come una condanna a morte" , ha raccontato la trentunenne. Holly combatte da luglio contro la malattia.

Si è sottoposta a sei settimane di, per poi passare alla radioterapia e alla brachiterapia. A marzo si saprà se il tumore è stato veramente debellato. La donna è intanto entrata in menopausa precoce.