Nuovo blackout in Spagna: saltano telefoni fissi e internet: cosa sta succedendo

Ascolta ora 00:00 00:00

La Spagna è alle prese con nuovi problemi. A partire da questa mattina presto diverse zone della Penisola sono rimaste isolate dal punto di vista delle comunicazioni, dato che molti telefoni fissi hanno smesso di funzionare insieme alla rete internet.

Le zone colpite sono l'Andalusia, la Galizia, i Paesi Baschi, l'Aragona, la Navarra, l'Estremadura e la Comunità valenciana. Dalle prime ore di stamani i telefoni fissi risultano isolati e anche la rete internet è saltata, provocando non pochi disagi. Telefónica, società di telecomunicazioni fissa e mobile, ha fatto sapere che il black out non è dovuto a un guasto vero e proprio, quanto piuttosto a dei lavori di aggiornamento della rete. In queste ore ci sono squadre di tecnici al lavoro per cercare di risolvere prima possibile la situazione. " Abbiamo effettuato alcuni aggiornamenti di rete che hanno interessato servizi specifici di alcune aziende. Stiamo lavorando per risolvere il problema" , ha dichiarato Telefónica in un comunicato ufficiale.

Intanto sul sito Downdetector è possibile monitorare la situazione. I problemi al servizio, come si vede dalla grafica, sono cominciati intorno alle 2.00 del mattino, e il blocco ha interessato soprattutto la linea internet. Ci sono state ben il 72% delle interruzioni segnalate, mentre il 10% ha segnalato un black out totale.

In diverse località spagnole interessate dal problema si sono attivati dei numeri di emergenza. Nei Paesi Baschi si deve contattare il 900 112 088. In Aragona, invece, sono stati comunicati tre numeri da contattare per parlare con qualcuno del servizio 112 Aragón.

Nella Comunità Valenciana, il numero di emergenza è stato disattivato in favore del numero alternativo 963 428 000.

Questo episodio avviene a quasi un mese di distanza dal colossale blackout della linee elettrica che ha tenuto bloccata la Spagna per ore, impressionando il mondo.