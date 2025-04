Spagna, il giorno dopo il blackout. Com'è la situazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno dopo il clamoroso lunedì al buio in Spagna al 99,16% è stata ripristinata l'elettricità. L'enorme blackout di ieri ha interessato il Paese e ha coinvolto anche il Portogallo. Il dato aggiornato alle 6 di stamani, fornito da Red Electrica, precisa che al momento la produzione di energia è di 21.265 megawatt.

Ieri sera, poco prima di mezzanotte, il premier spagnolo Predo Sanchez si era rivolto ai cittadini raccomandando loro di stare tranquilli, aggiungendo che il governo ha schierato ulteriori forze e agenzie statali per rafforzare la sicurezza e che la situazione per le strade è "tornata alla normalità".

Restano ancora avvolte nella nebbia le cause di quanto accaduto. "Gli specialisti non sono ancora riusciti a determinarlo - ha spiegato il premier - ma lo faranno". Si è registrata un'oscillazione notevole nei flussi di potenza della rete elettrica che ha provocato la disconnessione della Spagna dal sistema elettrico europeo: la rete iberica è letteralmente collassata. Non si può escludere l'ipotesi che si sia trattato di un sabotaggio terroristico.

Il blackout del 28 aprile ha letteralmente messo in ginocchio il paese, creando fortissimi disagi anche al Portogallo e qualche problema alla Francia meridionale. Alle 12.

32 di lunedì è saltata la corrente elettrica e di colpo si sono bloccati treni, metropolitane, aeroporti, semafori. La reazione è stata di panico, con supermercati presi d'assalto e i cittadini a caccia di acqua e carta igienica, radioline portatili e batterie. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza.