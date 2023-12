Sparatoria a Bruxelles: almeno tre feriti nella via dello shopping

Sparatoria a Bruxelles in Avenue de la Toison d'Or, la via dello shopping della capitale belga. Quelle che arrivano sono ancora informazione frammentarie. La dinamica non è ancora chiara ma al momento si parla di 3 feriti, anche se non sono state rese note le loro generalità. " I nostri servizi sono andati immediatamente sul posto. Tre persone sono rimaste ferite. È stato istituito un perimetro ", ha riferito Ilse Van de Keere, portavoce della polizia.

All'arrivo della polizia, però, gli assalitori non erano già più sul posto. Secondo alcune fonti locali non si tratterebbe di un attacco terroristico ma la pista privilegiata al momento sarebbe quella di un regolamento di conti tra bande criminali. Tuttavia, al momento la polizia non si è ancora espressa in via ufficiale e sono in corso gli accertamenti, oltre che una caccia all'uomo per le strade attorno ad Avenue de la Toison d'Or.