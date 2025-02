Sparatoria a Bruxelles: caccia all'uomo nella metropolitana

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Bruxelles. È in corso in questi minuti una caccia all’uomo nella metropolitana della capitale belga in relazione alla sparatoria a colpi di kalashnikov avvenuta questa mattina, attorno alle 6.15, nella metro vicino alla stazione di Clemenceau, nella quale non sono stati registrati feriti. Secondo quanto ricostruito, potrebbe trattarsi di un tentativo di regolamento di conti o di intimidazioni nel mondo del narcotraffico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Soir, i due sospetti sono fuggiti verso la stazione della metropolitana e potrebbero essere ancora nel tunnel tra le stazioni Clemenceau e Bruxelles-Midi. Lo ha confermato Sarah Frederickx, portavoce della polizia della zona di Bruxelles-Midi. In base alle prime informazioni a disposizione, le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso due persone armate. Sui media belgi stanno infatti circolando le immagini di un uomo con un kalashnikov e il volto coperto all'interno di una fermata della metropolitana, nei pressi dei tornelli. La stessa persona è stata poi ripresa mentre corre, sempre con l'arma sotto braccio, in una delle strade della città.

In questi minuti la polizia locale e la polizia ferroviaria federale stanno conducendo perquisizioni nei tunnel tra le stazioni Trône e Gare de l'Ouest. Per facilitare il lavoro degli agenti sono state chiuse le stazioni Gare du Midi e Clemenceau e sono state interrotte diverse linee del trasporto pubblico: per la precisione il traffico di metro e tram sulle linee 2, 4, 6, 10, 51 e 82. Non è stata resa nota la durata dell’interruzione.

Come evidenziato da Brussels Morning, la zona di Bruxelles dove è avvenuta la sparatoria è nota per l’aumento della violenza legata allo spaccio di droga.

A dicembre due persone sono morte durante un conflitto a fuoco nei pressi della metropolitana di Aumale. A ottobre, invece, sono state annotate quattro sparatorie nel giro di una settimana, tanto da spingere le autorità a definire Aumale come “hotspot” delle sostanze stupefacenti.