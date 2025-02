Sparatoria davanti a un tribunale in Germania: ci sono feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Sparatoria oggi alle 13.30 davanti al tribunale di Bielefeld. Secondo la Bild almeno due delle persone rimaste ferite sarebbero familiari di Hüseyin Akkurt, l'uomo accusato dell'omicidio del pugile professionista Besar Nimani e per questo sotto processo. I testimoni riferiscono che ci sono diverse persone a terra e che su una di queste sono state effettuate manovre di rianimazione ma non si conoscono le condizioni delle vittime. Uno di loro è stato colpito alla gamba e pare che un altro sia stato colpito in modo critico nella zona del cuore. Secondo informazioni reperite da Wdr a essere stati colpiti sono stati il padre e il fratello di Akkurt. L'imputato è stato arrestato lo scorso luglio a Bruxelles. Per quell'omicidio un'altra persona è ricercata ma gli investigatori non sono ancora riusciti a intercettarlo.

" Qualcuno sta sparando fuori ", ha gridato le guardie poste a difesa del tribunale. A quel punto tutti sono accorsi all'esterno dell'edificio e si sono trovati una scena tragica, con le persone colpite a terra e due uomini in fuga. Uno dei due è stato arrestato poco dopo mentre l'altro pare si sia nascosto all'interno di un edificio vicino e sono ora in corso le ricerche da parte della polizia, che teme uno scontro a fuoco. Un elicottero della polizia è stato fatto decollare per intercettuare l'eventuale fuga. Il tribunale si trova a pochi metri da una scuola superiore, pertanto è stato diramato un allarme e l'istituto è stato blindato: studenti, docenti e personale scolastico sono stati obbligati a sigillarsi all'interno, impedendo l'ingresso a chiunque fino al termine dell'emergenza.

Le informazioni che arrivano da Bielefeld sono attualmente incomplete.

Secondo la stampa locale pare che laabbia cercato di portare unin aula nella penultima udienza del processo ma che il suo intento sia stato fermato dai controlli di sicurezza, dove è stata costretta a consegnare l'arma.