Sparatoria alla Florida State University: due morti e sei feriti. Preso l'attentatore

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova sparatoria in una università americana. Una persona ha aperto il fuoco nel campus di Tallahasse della Florida State University: il bilancio è di due morti e sei feriti. Secondo le prime informazioni disponibili, le vittime non facevano parte del corpo studentesco. L’attentatore è stato ferito e arrestato dalle autorità: si tratta del ventenne Phoenix Ikner, immatricolato nella stessa università e figlio di un vice sceriffo della contea di Leon. Secondo la NBC, avrebbe aperto il fuoco con le armi a disposizione del padre.

L’allarme è scattato alle 12.00 ora locale con un avviso di emergenza dal servizio di comunicazione interna alla Florida State University che ha invitato studenti e professori a mantenere la distanza da porte e finestre e a chiudersi a chiave nelle aule, come previsto dai protocolli di sicurezza. I feriti sono stati trasportati d’urgenza al Tallahassee Memorial Healthcare. L’Fbi sta collaborando con la polizia della Florida: "La nostra priorità è la sicurezza" le parole della ministra della Giustizia Pam Bondi. “È una vergogna e un orrore” il primo commento di Donald Trump durante il punto stampa nello Studio Ovale con il premier italiano Giorgia Meloni: “Si tratta di una cosa terribile, davvero orribile". Allo stesso tempo il tycoon ha rimarcato di avere "l'obbligo di proteggere il secondo emendamento" sulle armi.

In base alle prime informazioni disponibili sul killer, Ikner era iscritto alla Fsu e studiava scienze politiche. Il ventenne era stato citato lo scorso gennaio in un articolo del giornale del college FSView/Florida Flambeau, in relazione a una marcia sul campus organizzata dal gruppo Tallahassee Students for a Democratic Society (SDS). Queste le sue parole nell'occasione: "Queste persone di solito sono piuttosto divertenti, ma non per buoni motivi. Penso che ormai sia troppo tardi, Trump entrerà in carica il 20 gennaio e non c'è molto da fare, a meno che non si voglia davvero insorgere apertamente, e non credo che nessuno lo voglia".

La Florida State University ha cancellato le lezioni fino a venerdì, due settimane prima della cerimonia di laurea prevista il ​​2 e 3 maggio. La settimana ufficiale degli esami finali dell'università, secondo il calendario accademico, dovrebbe iniziare il 28 aprile. La Florida A&M University, un'università a pochi minuti dalla Florida State University di Tallahassee, ha comunicato che lezioni e attività studentesche sono state cancellate per il resto della giornata.

La Florida

State University era già stata teatro di una sparatoria nel 2014 : un ex studente sparò a un dipendente del campus e a due studenti nella Biblioteca Strozier. L’attentatore venne neutralizzato dalle forze dell’ordine giunte sul posto.