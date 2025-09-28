Abbonati
Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: diverse vittime, fermato il killer. Edificio in fiamme

Diverse vittime in una mass shooting in un istituto mormone a Flint. L'autore sarebbe stato neutralizzato. In fiamme gran parte della chiesta. La polizia ai residenti: "Non avvicinatevi al luogo"

Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco in una chiesa mormone nel Michigan, a Flint. L'autore della sparatoria sarebbe stato neutralizzato e non costituirebbe più una minaccia.

La sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha dichiarato la polizia locale in un post sui social media. La chiesa è ora in fiamme.

