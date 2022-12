Sparatoria in un pub di Liverpool: una vittima e tre feriti

Sparatoria nella notte a Wallasey, vicino a Liverpool. Nel giorno della vigilia di Natale, un uomo è entrato in un pub e ha aperto il fuoco, colpendo diverse persone, di cui una a morte. La vittima è una donna che è spirata in ospedale qualche ora dopo. Come riferisce la Bbc, la polizia ha avviato un'indagine per omicidio. I fatti dovrebbero essersi svolti poco prima dell'una del mattino, come riferisce la polizia del Merseyside. Gli agenti sono stati inviati sul posto poco dopo.

A essere trasportati in ospedale sono stati, oltre alla donna che poi è deceduta, anche tre uomini. Secondo i primi accertamenti la sparatoria è avvenuta in una zona di movida dei giovani. E nell'area attorno a Liverpool ora è caccia all'uomo. Gli agenti sono alla ricerca della persona che ha aperto il fuoco, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe poi fuggito a bordo di un'auto di colore scuro, della quale non sono stati forniti ulteriori dettagli. Gli agenti fanno appello alla polizia e a chi in quel momento era presente sul posto per raccontare dettagli che potrebbero essere utili alle ricerche. "Q uesta indagine è nelle primissime fasi e comprendiamo che si tratta di un incidente davvero scioccante e devastante accaduto poco prima del giorno di Natale ", ha detto un responsabile della polizia.