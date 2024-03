La sparatoria, la fuga e poi gli ostaggi: la scia di sangue tra Pennsylvania e New JerseyLa sparatoria, la fuga e poi gli ostaggi: la scia di sangue tra Pennsylvania e New Jersey

Ascolta ora: "La sparatoria, la fuga e poi gli ostaggi: la scia di sangue tra Pennsylvania e New JerseyLa sparatoria, la fuga e poi gli ostaggi: la scia di sangue tra Pennsylvania e New Jersey"

Ancora una sparatoria in Pennsylvania, negli Stati Uniti. In un quartiere residenziale nei pressi di Philadelphia, per la precisione a Falls Township, un uomo – identificato dalle autorità come Andre Gordon – ha ucciso tre persone. Il bilancio delle vittime è provvisorio: la polizia locale ha parlato di “diversi morti” . Il killer, 26 anni, è fuggito a bordo di un’auto rubata nel parcheggio di un Dollar General sulla Bristol Pike, a Morrisville, e si era barricato con diversi ostaggi in una casa di Trenton, nel New Jersey. Dopo minuti con il fiato sospeso per le loro sorti, Gordon ha liberato le persone tenute sotto sequestro.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, il killer conosceva le sue vittime ad eccezione dell’uomo a cui ha rubato la macchina. Secondo la polizia, una delle persone uccise è la madre dei due figli di Andrea Gordon. L’assassino ha fatto irruzione nella sua casa a Levittown e ha massacrato la venticinquenne. All’interno dell’abitazione c’erano quattro persone: una donna è stata picchiata con violenza ma non è in pericolo di vita, è stata trasportata nell’ospedale cittadino.