Spari vicino all'ambasciata israeliana, fermato 14enne: cosa è successo a Stoccolma

Indagini in corso a Stoccolma, in Svezia, dove la polizia sta cercando di ricostruire cosa è accaduto nella zona di Djurgardsbron e del Nobelparken, nell’area in cui si trova l’ambasciata di Israele, dopo che nella notte sono stati sentiti degli spari. Dalle due di notte è infatti sta andando in scena una vasta operazione e i luoghi citati sono stati isolati. I media locali parlano di accertamenti in fase di svolgimento nei pressi della sede diplomatica. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di tracce di spari e, in generale, di qualunque indizio possa essere utile a ricostruire quanto avvenuto. Le autorità non hanno ancora precisato se l’ambasciata fosse il vero obiettivo della sospetta sparatoria. La tensione è comunque palpabile e nessuna ipotesi, al momento, può essere esclusa.

Cosa è successo a Stoccolma

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Expressen, gli spari sono stati uditi nella notte da una pattuglia di polizia che sorvegliava l'ambasciata israeliana. Gli agenti hanno spiegato di aver visto una persona che fuggiva. " Una pattuglia della polizia a Strandvagen a Stoccolma ha sentito dei colpi e sospettava che ci fosse stata una sparatoria ", ha scritto la polizia sul suo sito web, aggiungendo che " in relazione alle indagini forensi in corso, sono stati fatti risultati che rafforzano il sospetto che sia avvenuta una sparatoria ".

Alla testata risulta che pochi minuti dopo un sospettato 14enne è stato arrestato e sarebbe stata trovata un'arma. Il portavoce della polizia, Per Fahlstrom, ha riferito che sono state effettuate perquisizioni in case in diverse zone di Stoccolma. Inoltre diverse persone sono state fermate, ma non è stato precisato se per interrogatori o se si tratti di arresti. L'area è stata transennata poco dopo le 2 del mattino e alle 6,30 la polizia ha scritto che le loro indagini indicavano che c'era stata una sparatoria nella zona.

La polizia è di stanza presso l'ambasciata israeliana dove, come detto, sta cercando tracce di spari e conducendo un'importante operazione. Le indagini hanno coinvolto anche Ostermalm, nel centro di Stoccolma. Sono stati effettuate perquisizioni domiciliari e diversi arresti, ma è ancora presto per capire il movente della sparatoria. Nessun commento riguardo l'ipotesi che l'ambasciata fosse l'obiettivo della sospetta sparatoria.

Ambasciata israeliana nel mirino?

Non è da escludere che gli spari potessero essere rivolti verso l'ambasciata israeliana di Stoccolma, presumibilmente in un gesto da ricollegare alla guerra in corso nella Striscia di Gaza o alle tensioni in Medio Oriente. Considerando però l'arresto di un minore non è da escludere neppure la pista del gesto isolato, senza alcun collegamento con la sede diplomatica. I media svedesi hanno tuttavia scritto che diverse persone sono state fermate e che è stata avviata un'indagine su un sospetto grave reato legato alle armi.

Anche l'agenzia di stampa svedese TT ha confermato che la polizia ha rifiutato di commentare se ci fosse un collegamento tra l'incidente e l'ambasciata israeliana. Il ministero degli Esteri israeliano, ha riportato The Times of Israel, ha fatto sapere che l'incidente è oggetto di indagini da parte delle autorità svedesi e che non sono disponibili ulteriori dettagli.

Nebbia futta, dunque, per un caso ancora tutto da approfondire.