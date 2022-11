Sparatoria in Virginia. Entra in un Walmart e uccide 10 persone

Sparatoria nella tarda serata di ieri in un Walmart di Chesapeake, in Virginia. Secondo le prime notizie ci sono diverse vittime, almeno una decina, e l'attentatore è morto, come si legge in un tweet della città di Chesapeake. La polizia della cittadina americana ha confermato che un uomo armato ha sparato e ucciso più persone all’interno di un centro commerciale della catena americana nel Old Dominion State, aggiungendo che anche il tiratore è deceduto.

Secondo quanto reso noto fino a questo momento, il portavoce della polizia di Chesapeake Leo Kosinski ha spiegato in un briefing che gli agenti avrebbero risposto alla segnalazione di una sparatoria al Walmart di Sam's Circle verso le 22:15. Nell'arco di 35-40 minuti, i poliziotti sono giunti sul posto e hanno trovato nel negozio diverse persone a terra morte e altre ferite, un primo bilancio parla almeno di 10 persone ucciese. A quel punto gli agenti, come ha aggiunto il portavoce, hanno subito pensato a raccogliere insieme squadre di soccorso per aiutare chi era ancora vivo.

Dalle prime informazioni giunte, a sparare sarebbe stato il direttore del supermercato, che poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è tolto la vita. I motivi del folle gesto sono ancora ignoti, ma secondo la polizia l'uomo avrebbe comunque agito da solo. L'attacco della scorsa notte è arrivato a soli pochi giorni di distanza da quello compiuto in Colorado, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in una discoteca LGBT uccidendo cinque persone e ferendone altre 25.

Chesapeake Police confirm an active shooter incident with fatalities at the Walmart on Sam’s Circle. The shooter is deceased. Follow us here for the only official updates. Our first responders are well-trained and prepared to respond; please give them space to do so.