Spazio, razzo Vega-C tornerà a volare: ecco il prossimo lancio

Sarà nuovamente lanciato nello Spazio il razzo Vega (nella versione C) che aveva registrato anomalie nel motore Zefiro 40. Dopo il completamento dei lavori, l'azienda italiana Avio in un comunicato fa sapere che " Vega-C tornerà a volare nel quarto trimestre del 2024, mentre un altro volo Vega avrà luogo nel frattempo nel secondo trimestre del 2024". La problematica nasce dal fallimento del lancio di Vega-C (VV22) nel dicembre 2022: successivamente, una commissione d’inchiesta indipendente " ha tratto diverse conclusioni e formulato raccomandazioni per garantire un ritorno affidabile al volo e un solido sfruttamento" .

Qual è stato il danno

Il 28 giugno scorso nella località di Salto di Quirra, nella Sardegna meridionale, si è svolto un test per verificare il funzionamento del motore Zefiro40 modificato ma i nuovi test hanno riscontrato notevoli danni. La Commissione Indipendente d'Inchiesta ha concluso che nell'attuale progettazione dell'ugello " la combinazione della geometria dell'inserto della gola Carbonio-Carbonio e le diverse proprietà termomeccaniche del nuovo materiale hanno causato il progressivo danneggiamento di altre parti adiacenti dell'ugello e un progressivo degrado eventualmente portando al guasto dell'ugello ". Il fenomeno che è stato riscontrato non ha alcun legame con quanto osservato su VV22 con il precedente materiale fatto di Carbonio-Carbonio.

La Commissione ha poi raccomandato l'obbligo di migliorare il design dell'ugello del motore Zefiro40, " calibrare modelli numerici per prevederne il comportamento e condurre altri due test di accensione per verificare le prestazioni con l'obiettivo di garantire un ritorno affidabile in volo e un robusto sfruttamento commerciale di Vega-C" .

Vega riparte il 6 ottobre

L'Esa (Agenzia Spaziale Europea) ritiene che il ritorno al volo del razzo Vega-C sia " una priorità strategica per garantire l'accesso indipendente dell'Europa allo spazio e sosterrà gli sforzi necessari attingendo alle risorse già disponibili" . Intanto, però, il prossimo volo Vega operato dal razzo Vega VV23 partirà dal Centro Spaziale della Guiana Francese la notte compresa tra il 6 e 7 ottobre alle ore 3:36 italiane con a bordo due satelliti principali: si tratta di Theos (Thailandia) e Formosat-7R/Triton (da Taiwan) oltre ad altri 10 satelliti più piccoli.

Le caratteristiche

Come si legge sul sito dell'Esa, Vega-C è un razzo a corpo unico alto quasi 35 metri e un peso, al decollo, di circa 210 tonnellate. Riesce a posizionare circa 2300 kg in un'orbita polare di riferimento di 700 km. Mentre la stessa Esa detiene il programma Vega-C collaborando con Avio che ha progettato il mezzo, la società francese Arianespace si occupa dell'immagine commerciale del sistema di lancio.