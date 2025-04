Spie tra le guardie del corpo: l'allarme per l'ultima mossa di Xi Jinping

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo le esercitazioni militari cinesi. Taiwan deve fronteggiare anche un'altra minaccia parallela: quella dello spionaggio made in China. Negli ultimi giorni quattro soldati dell'isola sono finiti in carcere per aver fatto trapelare informazioni riservate a Pechino. A preoccupare è il ruolo degli uomini incastrati: tre erano infatti soldati incaricati della sicurezza dell'ufficio presidenziale, mentre l'altro profilo coincideva con un membro del comando informazioni e telecomunicazioni del ministero della Difesa di Taipei. Sono stati tutti condannati per aver violato la legge sulla sicurezza nazionale. " I loro atti hanno tradito il Paese e messo in pericolo la sicurezza nazionale ", ha affermato la corte di Taipei, condannando i quattro da pene che vanno dai cinque ai sette anni di reclusione.

Taiwan e l'allerta spionaggio

Negli ultimi anni, ha sottolineato The Telegraph, il numero di persone processate a Taiwan per spionaggio a favore di Pechino è aumentato in maniera evidente. I dati ufficiali mostrano che militari in pensione e in servizio sono stati più volte presi di mira dai tentativi di infiltrazione cinese. Soltanto poche settimane fa il presidente dell'isola, William Lai, aveva annunciato la sua intenzione di reintegrare i giudici militari per esaminare i casi di spionaggio cinese e altri reati che coinvolgono militari taiwanesi. L'ultimo episodio che ha infiammato l'opinione pubblica locale ha riguardato profili sensibili che hanno passato " informazioni militari interne riservate ad agenti dell'intelligence cinese per diversi mesi ", dal 2022 al 2024, per le quali sono stati pagati tra le 6.080 e le 15.495 sterline.

Non conosciamo il tipo di informazioni trapelate. Sappiamo però che gli imputati avevano lavorato per " unità estremamente sensibili e importanti ", e che " hanno violato i loro doveri accettando tangenti e rubando segreti fotografando " le informazioni. Gli inquirenti hanno affermato che i soldati hanno utilizzato i loro telefoni cellulari per fotografare informazioni militari. Tre di loro erano stati congedati dall'esercito prima che venisse avviata un'indagine, nell'agosto dell'anno scorso, in seguito a una soffiata al ministero della Difesa, mentre il quarto era stato sospeso. L'agenzia di intelligence di Taiwan ha riferito che nel 2024 sono state perseguite 64 persone per spionaggio cinese, in crescita rispetto alle 48 del 2023 e alle 10 del 2022.

Cosa succede a Taipei

Taipei si sta ritrovando a fare i conti con la crescente infiltrazione di agenti pro Pechino, e pro riunificazione, all'interno delle proprie forze armate. Numeri alla mano, tra il gennaio 2022 e il giugno 2024 sono stati rilevati 1.706 casi in cui l'intelligence cinese ha cercato di reclutare ufficiali e soldati taiwanesi online.

L'approccio adottato da Pechino è semplice: il Dragone sta prendendo di mira sia i soldati semplici che gli ufficiali di alto livello dell'isola raggiungendoli tramite canali online come piattaforme di gioco virtuali. Anche gli obiettivi cinesi stanno cambiando, passando dal furto di informazioni tatticamente utili all'uso di soldati cooptati per la guerra psicologica.

Nel frattempo le forze armate della Cina hanno inviato nello Stretto di Taiwan 59 aerei militari e 31

, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa taiwanese su X, precisando che 31 velivoli si sono introdotti nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) dell'isola. Il pressing del Dragone su Taipei continua