Spot arcobaleno con una drag queen: ora North Face rischia il boicottaggio

Bud Light, Maybelline ma non solo: un altro importante marchio americano deve fare i conti con le campagne di boicottaggio per la svolta woke. È il caso di North Face, catena subissata di critiche per l’ultimo spot realizzato in vista del Pride Month: protagonista la drag queen Pattie Gonia – mezzo milione di follower su Instagram – e un invito a dir poco particolare. L’influencer, infatti, invita il pubblico a fare “coming out”, cioè a rivelare la propria sessualità. Una trovata iper-progressista che ha fatto storcere il naso a molti, come testimoniato dalle reazioni in rete.

North Face nella bufera

Sfruttando la popolarità di Pattie Gonia – soprattutto per attrarre nuove fasce di pubblico arcobaleno – North Face ha lanciato il Summer of Pride, invitando i consumatori a fare escursioni all’aperto e celebrare il Pride. Con ogni stereotipo possibile, la baffuta drag queen sponsorizza un tour con “escursioni, comunità, arte, lesbiche, lesbiche che fanno arte” . Un siparietto simpatico secondo gli autori, ma dai risultati alquanto raccapriccianti secondo il popolo della rete.

La collezione firmata North Face presenta magliette e felpe con cappuccio color arcobaleno per ragazzi e adulti, senza dimenticare le attrezzature da campeggio: “Vogliamo plasmare il futuro dell’outdoor come un luogo più accogliente e amorevole. Stiamo collaborando con Pattie perché crediamo che la vita all’aria aperta sia per tutti” , la rivendicazione della catena a stelle strisce. Ma a fare imbestialire tanti consumatori è stata la scelta di realizzare abbigliamento e accessori a sfondo arcobaleno per i più piccoli, dalle semplici t-shirt ai cappellini. Il contraccolpo è arrivato subito: dopo appena 24 ore dal lancio, le azioni di VF – la società madre di North Face – sono diminuite del 7 per cento. Una catastrofe da ogni punto di vista.