“Le stagiste? vietato restare sole con lui”. La rivelazione su Bill Gates

Emerge un Bill Gates donnaiolo nel ritratto contenuto nel libro "Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World" scritto da Anupreeta Das. La cronista del New York Times ha rivelato alcuni retroscena della vita privata del fondatore di Microsoft, a partire dal logoramento del matrimonio con la moglie Melinda. Ebbene, secondo la giornalista l’imprenditore quando era circondato da giovani e graziose stagiste era “come un bambino in un negozio di dolciumi” , tanto da spingere la società a vietare alle ragazze di restare da sole con lui.

Secondo quanto riportato dalla cronista, l’agenda di Gates ha sempre avuto una serie di appuntamenti misteriosi, a tal punto che nemmeno la sua security era tenuta al corrente. E secondo l’ormai ex moglie Melinda, erano ritagli di tempo che avrebbero favorito la sua infedeltà. Come riportato dal Daily Mail, nel libro viene confermato che l’unione tra i due coniugi naufragò nel 2019, quando venne alla luce il legame tra Gates e il miliardario Jeffrey Epstein, morto in carcere dove stava scontando una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni.

Una volta resi noti i legami di Gates con Epstein – giustificati con “motivi filantropici” – l’ex moglie iniziò a consultare numerosi avvocati per un accordo sul patrimonio di 150 miliardi di dollari. Secondo la giornalista del NY Times, Gates era la "stella più luminosa" del cerchio magico di Epstein. La richiesta formale di divorzio arrivò nel 2021, dopo un’unione lunga 27 anni e la nascita di tre figli. Ma non è tutto. Das nel suo libro afferma che Gates prima di sposarsi era spesso assediato da donne che volevano uscire con lui. Ma la musica non è cambiata nemmeno dopo i fiori d’arancio: "Quando era già sposato, non era insolito per Gates flirtare con le donne e corteggiarle, facendo delle avances indesiderate come invitare a cena un dipendente della Microsoft mentre era ancora il presidente dell'azienda” .

Gli approcci di Gates con le donne erano “goffi e non predatori” e non ci sono mai state richieste di sesso in cambio di favori. “Era affascinante, rispettoso e divertente” , la testimonianza di un ex dirigente Microsoft. Ma non mancano le polemiche.

"aver riportato notizie di seconda e terza mano"

"cercato informazioni sensazionalistiche"

Il fondatore di Microsoft ha accusato la giornalista disenza averle verificate e di aver. Das, invece, ha ribadito di aver raccolto la testimonianza di centinaia di dipendenti ed ex dipendenti di Microsoft. Seguiranno aggiornamenti.