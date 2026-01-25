Gli Usa paralizzati da neve e gelo: un milione di persone senza elettricità

Numerosi stati degli Usa sono in ginocchio per una forte tempesta di neve e ghiaccio (temperature fino a -30°C) che ha preso di mira un'ampia fetta del Paese con circa un milione di persone rimaste senza elettricità. Il Tennessee è stato lo stato più colpito con oltre 3030mila utenti senza corrente, mentre Texas, Mississippi e Louisiana hanno registrato ciascuno registrato più di 100mila clienti al buio secondo il sito poweroutage.com. Sono sette i morti fin qui registrati a causa delle temperature estreme, cinque a New York.

Migliaia di voli cancellati

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvisato la popolazione che la situazione persisterà fino a lunedì 26 gennaio con temperature gelide e grossi pericoli per la viabilità. Fino a questo momento sono stati cancellati oltre 10mila voli con ritardi massicci negli aeroporti di Philadelphia, Washington, New York e New Jersey. Secondo i meteorologi, dopo la tempest le temperature resteranno comunque molto basse per altri giorni rallentando lo scioglimento di ghiaccio e neve e complicando il ripristino dei servizi. La tempesta artica ha creato il panico tra gli americani che hanno preso d'assalto i supermercati per fare scorte.

Emergenza in 22 Stati

Sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta di neve e gelo: Donald Trump ne ha già approvati una decina per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia. Come detto, in alcuni Stati si sono toccati addirittura i -30°C, ovvero 40°C in meno rispetto la media stagionale. Una tempesta che sta coinvolgendo oltre 185 milioni di persone. Trump ha fatto sapere di essere stato " informato sull'ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale ", assicurando che la Fema è " pronta a intervenire e a sostenere gli Stati colpiti ", nonostante le risorse ridotte. Un messaggio che cerca di rassicurare mentre la situazione continua a peggiorare. Le conseguenze sono pesanti.

Le parole del sindaco di New York

" Il freddo estremo rappresenta un pericolo mortale, soprattutto per le fasce più vulnerabil i", ha affermato il sindaco di New York, Zohran Mamdani. La polizia ha confermato il ritrovamento di tre corpi a Manhattan e Brooklyn, con decessi legati alle condizioni meteorologiche. Altre due persone sono morte per ipotermia in Louisiana, nella contea di Caddo. La tempesta ha paralizzato anche trasporti e istruzione.

Tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington sono stati cancellati: erano previsti oltre 800 collegamenti nella sola giornata di domenica. Scuole chiuse o didattica a distanza in numerose città tra cui New York, Boston, Philadelphia, Houston, Atlanta e Dallas.