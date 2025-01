"Gli Stati Uniti si riprenderanno Panama": cosa c’è dietro la promessa di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Altro che sparata da campagna elettorale per attirare supporter e avere la meglio su Kamala Harris. Donald Trump ha ribadito, durante il suo discorso inaugurale, che gli Stati Uniti si riprenderanno Panama. Che cosa vuol dire? Il nuovo presidente Usa ha spiegato che il Paese, situato in America Centrale, avrebbe violato alcuni accordi che richiedevano la neutralità delle operazioni dell’omonimo Canale di Panama. " Le navi americane sono gravemente sovraccaricate e non trattate in modo equo in alcun modo o forma, e questo include la Marina degli Stati Uniti ", ha affermato Trump.

Per The Donald ci sono pochi dubbi: Panama avrebbe consegnato il funzionamento di questo mega progetto finanziato dagli Usa ai cinesi. Ed è per questo che il tycoon vorrebbe che il suo Paese tornasse a mettere le mani sull'infrastruttura marittima altamente strategica. Panama, invece, non ha alcuna intenzione di finire nelle mani degli Usa. " Il Canale appartiene e continuerà ad appartenere a Panama ", ha detto il presidente panamense José Raúl Mulino.

Le parole di Trump su Panama

Ricordando che il Canale di Panama venne " stupidamente " dato a Panama nonostante gli Stati Uniti, per realizzarlo, avessero speso più soldi di quanti ne avessero mai spesi in un progetto prima di allora, Trump ha parlato di " regalo stupido che non avrebbe mai dovuto essere fatto ". "La promessa di Panama nei nostri confronti non è stata mantenuta ", ha aggiunto il presidente Usa, secondo cu i "lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati ".

Le navi americane, anche quelle della Marina, " non sono state trattate equamente ", ma " soprattutto - ha scandito Trump - la Cina sta gestendo il Canale di Panama e noi non l'abbiamo dato alla Cina. L'abbiamo dato a Panama e ce lo riprenderemo" .

Un Canale strategico per gli Usa

In una conferenza stampa, il 7 gennaio, a Trump è stato chiesto da un giornalista se gli Stati Uniti potessero usare la forza militare per acquisire il canale. Il tycoon si è rifiutato di escluderlo e ha detto " abbiamo bisogno " del canale - nel senso gli Stati Uniti - per una questione di sicurezza economica.

Dall'inizio del progetto statunitense nel 1903, fino al 1979, il Canale di Panama e l'area circostante (che si estende per cinque miglia su entrambi i lati) rimasero di fatto un territorio statunitense ai sensi del trattato sulla zona del Canale di Panama, o del trattato Hay-Bunau-Varilla come era ufficialmente noto. Gli Stati Uniti e Panama avrebbero esercitato il controllo congiunto sul canale per i successivi due decenni, prima che gli Usa lo consegnassero a Panama nel 1999.

A causa degli accordi contrattuali esistenti tra gli Stati Uniti e Panama, ha spiegato The Conversatiln, Trump non può prendere legalmente il controllo del canale. Tuttavia, non c'è nulla che gli impedisca di mettere in scena un'acquisizione militare. E ci sono precedenti per questo nella storia degli interventi statunitensi in America Latina.

Ci sono tuttavia dei rischi da considerare.

Se Trump dovesse andare avanti e prendere il canale con la forza, minerebbe gravemente la posizione degli Stati Uniti in America Latina. Probabilmente spingerebbe anche molte nazioni della regione a cercare apertamente alleanze militari con nemici di Washington, come Russia, Cina e Iran.