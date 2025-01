È il giorno di Trump: l'incontro con Biden poi il giuramento | LA DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

È il giorno di Donald Trump. Il tycoon, vittorioso alle elezioni dello scorso 5 novembre, tornerà alla Casa Bianca come 47esimo presidente. Fittissimo il lungo cerimoniale. Per prima cosa la messa alla nella cattedrale di St. John poi l'incontro alla Casa Bianca con Joe Biden e infine il momento più solenne con la cerimonia di insediamento, organizzata all'interno del Campidoglio.

L'arrivo al Campidoglio

Dopo il breve incontro alla Casa Bianca, Trump è arrivato a Capitol Hill a bordo della limousine presidenziale insieme a Joe Biden. Per l'etichetta presidenziale si tratta di un ritorno alla tradizione: Barack Obama diede un passaggio a Trump nel 2017, mentre quattro anni fa il tycoon non fece lo stesso con Biden. Poco prima dell'arrivo di Trump ha fatto il suo ingresso nella rotunda del Campidoglio anche Giorgia Meloni.

Il 47esimo presidente giurerà sulla stessa Bibbia su cui giurò Abramo Lincoln nel 1861, ma ne userà anche una personale. Entrambe sono già state usate da Trump durante la cerimonia del 2017. Anche l'ex presidente Barack Obama ha usato la Bibbia di Lincoln durante le sue due cerimonie inaugurali. Il vicepresidente JD Vance presterà giuramento usando una Bibbia di famiglia risalente alla sua bisnonna.

Il the con Biden

Momento simbolico chiave, saltato nel 2020, è stato l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente uscente Biden e il prossimo presidente. Trump è arrivato al 1600 di Pennsylvania Avenue insieme alla moglie Melania, che indossa un lungo cappotto nero e un cappello dello stesso colore con un banda bianca, il presidente eletto è stato accolto da Biden e dalla moglie Jill. Appena arrivato il presidente uscente ha accolto Trump con un "benvenuto a casa", appena il tycoon è sceso dalla limousine. Insieme, le due coppie - come da tradizione in occasione del passaggio di consegne - prenderanno un té, un passaggio che Trump e Melania quattro anni fa avevano saltato, dopo le contestazioni del repubblicano sulla vittoria del democratico.

Addio allo Ius soli per i figli dei clandestini

Dopo l'insediamento il 47esimo presidente ha già pronta una lunga lista di ordini esecutivi su decine di materie diverse. Una di queste riguarda lo Ius soli. Secondo le prime indiscrezioni Trump firmerà un ordine esecutivo con l'obiettivo di mettere fine per i figli dei migranti senza documenti allo ius soli, il diritto alla base stessa della storia degli Stati Uniti che riconosce la cittadinanza a chiunque nasca sul suo territorio. In realtà quella del "birthright citizenship", del diritto di nascita alla cittadinanza, è una questione costituzionale che ha bisogno di essere affrontata per via di un emendamento costituzionale o un intervento dei tribunali.

Secondo il team di Trump, nell'ordine, pur facendo riferimento al fatto che sarà necessario un chiarimento sull'interpretazione del 14esimo emendamento, si afferma che "il governo non riconoscerà automaticamente il diritto di nascita alla cittadinanza ai figli degli stranieri illegali nati negli Stati Uniti".