Steinmeier e Söder sorridenti al funerale di Papa Francesco, scoppia la polemica sui due politici tedeschi

Bufera social su Frank-Walter Steinmeier e Markus Söder, duramente criticati per una foto postata prima di prendere parte alle esequie di Papa Francesco. I due leader tedeschi sono apparsi in un autoscatto in cui si mostrano sorridenti appena arrivati a Roma, ma ciò non è stato affatto gradito dagli utenti di X, che hanno lasciato commenti molto severi.

Nella foto, lo ricordiamo, compaiono Frank-Walter Steinmeier, presidente federale della Germania ed ex capogruppo dell'SPD (Partito Socialdemocratico di Germania) al Bundestag, e Markus Söder, leader della CSU (Unione Cristiano-Sociale). Proprio Söder ha voluto condividere lo scatto fatto con Steinmeier, senza probabilmente immaginare quali sarebbero state le conseguenze. "Siamo appena atterrati a Roma: ci stiamo recando in corteo con il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier in Vaticano per le cerimonie funebri del defunto Papa Francesco ", è quanto si legge nel post lasciato dal politico tedesco su X.

Steinmeier e Söder sono stati aspramente criticati proprio per le risa e l'aria fin troppo allegra mostrata nello scatto. Un gesto considerato decisamente fuori luogo considerata la gravità dell'occasione. La morte di Papa Francesco ha sconvolto i fedeli di tutto il mondo, ci si aspettava ben altra serietà da parte del due politici tedeschi. I messaggi lasciati sotto il post sono emblematici.

"Cosa ci fa lì un primo ministro protestante di uno stato federale? Questo è un funerale, non un evento di pubbliche relazioni" , sbotta un utente. " Cosa c'è da sorridere? Non è forse questa una triste ricorrenza? ", aggiunge un altro. " Selfie al funerale? Nemmeno Söder può scendere più in basso, vero? ".

C'è qualcosa di poco dignitoso nei selfie dei viaggi funebri. Il funerale del Papa non è l'Oktoberfest. È positivo che Söder non abbia anche un kebab in mano".

A rincarare la dose anche la rappresentante liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann: "