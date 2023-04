"Un lavoro per chi ha istinti omicidi". A New York arriva la sceriffa anti-topi

Per la prima volta nella sua storia New York avrà una sceriffa anti-topi. Mercoledì il sindaco Eric Adams ha nominato Kathleen Corradi a capo della task force incaricata di sterminare i milioni di roditori che infestano le strade della Grande Mela. Trentacinque anni e con un passato da maestra elementare, la Corradi ha vinto il “concorso” per il nuovo e inusuale incarico superando più di 900 candidati. Due le qualifiche richieste: "assetati di sangue" e "con istinti omicidi per combattere un nemico prolifico e instancabile".

La sceriffa anti-topi di New York

“Questo è un lavoro fatto su misura per lei”, la soddisfazione del sindaco dem Adams nel presentare Kathleen Corradi come la zarina dei topi. La trentacinquenne nel suo ruolo di insegnante ha lavorato alla derattizzazione delle scuole metropolitana, ma la sua lotta ai roditori parte da lontano. Come raccontato dalla stessa Corradi, all’età di dieci anni lanciò una raccolta di firme nel quartiere per convincere con successo le autorità a disinfestare la zona dopo aver visto la carcassa di un topo nei pressi della ferrovia di Long Island.

La Corradi supervisionerà l’esercito di esperti di ratti di New York. Il dipartimento di salute e igiene mentale vanta già un biologo, il professore Robert Corrigan e ha già predisposto alcuni interventi mirati come l’installazione di sensori di movimento per le strade di New York con l’obiettivo di monitorare il comportamento dei topi. La zarina avrà il compito di collegare gli enti con le altre agenzie, a partire dal dipartimento dei servizi igienico-sanitari, un impegno che sarà ripagato con un contratto da 155 mila dollari all’anno. “Vedrete molto me e molti meno ratti. Sono il sintomo di problemi sistematici che includono lo smaltimento dei rifiuti, la salute, la casa e la giustizia economica” , la promessa della Corradi.

L’invasione di milioni di topi è uno dei problemi principali di New York. Il sindaco dem Adams ha fatto della lotta ai topi una delle direttive chiave della sua amministrazione, equiparandola alla criminalità e alla presenza dei clochard nelle strade. Nonostante i tentativi effettuati negli ultimi anni, la situazione è peggiorata esponenzialmente: il numero di avvistamenti di ratti documentati dagli ispettori comunali è raddoppiato nel 2022. Come riportato dal New York Times, questa tendenza è stata attribuita alla riduzione dei servizi igienico-sanitari legati al taglio di bilancio in epoca Covid e all’aumento delle ispezioni degli esperti. Ora tutto è nelle mani della sceriffa.