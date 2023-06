"Sto bene". Liberato dopo una settimana di sequestro in Ecuador

È stato liberato e sta bene Panfilo Colonico, lo chef di 49 anni rapito in Ecuador circa una settimana fa. L'uomo si trova con la polizia locale, adesso, ed è fuori pericolo.

Cosa è successo

Colonico era stato rapito la settimana scorsa, venerdì 23 giugno, a Guayaquil, in Ecuador. Il professionista si trovava nel suo ristorante "Il Sabore mio" quando, intorno alle 16:30, un gruppo armato di uomini (alcuni erano vestiti da agenti di polizia) ha fatto irruzione nel locale, seminando il panico. Minacciando i presenti con le pistole, i malviventi hanno catturato Panfilo Colonico, costringendolo ad andare via con loro. Un rapimento in piena regola, registrato dalle videocamere di sorveglianza presenti all'interno del ristorante.

A destare preoccupazione, il fatto che lo scorso gennaio lo stesso chef nostro connazionale era rimasto coinvolto in una sparatoria. Una banda armata aveva raggiunto il suo locale con la pretesa di ricevere dei pagamenti arretrati. Il gruppo se ne era poi andato portando via l'auto blindata di Colonico, una vettura da 100mila dollari. Le guardie del corpo al servizio dello chef avevano fatto fuoco. Oltre a questo inquietante episodio, chef Colonico aveva ricevuto anche tante minacce sui propri canali social. Minacce che lui non aveva però mai voluto denunciare. Infine, lo scorso venerdì, il sequestro. Un evento che aveva fatto temere il peggio.

Come sta lo chef

Stamani la notizia del rilascio. Il nostro connazionale sta bene e si trova con le forze dell'ordine. " Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film ", racconta lo chef 49enne, come riportato da Ansa. Colonico si è già messo in contatto con gli amici di Sulmona (L'Aquila), località di cui è originario. Chi lo ha visto dichiara che l'uomo è comprensibilmente provato, ma sorridente. Si troverebbe in buone condizioni di salute, e non presenterebbe tracce evidenti di violenze.

A quanto pare dopo quasi una settimana di prigionia qualcuno ha deciso di rilasciarlo, tanto che lo chef ha raggiunto da solo una stazione di polizia dopo essere arrivato in taxi di fronte al suo ristorante. Secondo il suo racconto, i rapitori lo hanno abbandonato a un casello, lasciandolo libero di andarsene. Alla polizia non rimane che ricostruire le dinamiche della vicenda, arrivando a rintracciare i responsabili. Al momento sappiamo che due dei cinque rapitori sono stati già arrestati, e non è chiaro se la banda abbia chiesto e ottenuto un riscatto.

Il commento del governatore abruzzese