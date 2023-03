"Strangolato con una cintura". Morto uno dei creatori del vaccino Sputnik

Nell'agosto 2020 aveva contribuito a creare il vaccino russo anti Covid Sputnik. Oggi lo scienziato Andrey Botikov è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento di Mosca. Gli investigatori, che stanno ancora indagando sull'accaduto, hanno parlato di un omicidio avvenuto in seguito a una non meglio specificata lite domestica. La vicenda si aggiunge alla lunga lista di morti sospette riguardante oligarchi e alti funzionari russi e iniziata in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina.

La morte dello scienziato

Botikov, 47 anni, sarebbe stato assassinato nella sua abitazione situata nella zona nord-ovest della capitale russa. Secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass è stato " strangolato a morte con una cintura ", probabilmente dopo una lite. Il ricercatore, come detto, aveva lavorato sul vaccino Sputnik V per il Centro nazionale di ricerca Gamaleya per l'epidemiologia e la microbiologia.

Sembra che un uomo di 29 anni si sia dichiarato colpevole dell'omicidio, scaturito dopo un'accesa discussione domestica. Non conosciamo l'identikit del presunto assassino né il movente che lo ha spinto a compiere il gesto. Sappiamo soltanto che la polizia lo ha fermato accusandolo della morte di Botikov.

Indagini in corso

" Il dipartimento investigativo interdistrettuale di Khoroshevo del dipartimento investigativo del distretto amministrativo nordoccidentale di Mosca ha aperto un procedimento penale basato su un atto che costituisce un reato previsto dalla parte 1 dell'articolo 105 del codice penale russo ("Omicidio") ", si legge in un comunicato diffuso dall'ufficio del Comitato investigativo della capitale russa.

L'atto in questione riguarda proprio il caso Botikov. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il 2 marzo, in un appartamento di un palazzo in via Rogova a Mosca, un giovane di 29 anni ha strangolato con una cintura il 47enne proprietario dell'abitazione durante una lite ed è fuggito.

"La posizione dell'aggressore è stata stabilita in breve tempo. Durante l'interrogatorio, si è dichiarato colpevole ed è stato accusato. L'imputato ha precedenti penali, in quanto è stato processato con l'accusa di aver commesso un reato grave. Nel prossimo futuro, l'indagine intende presentare una petizione al tribunale per porre l'imputato in custodia cautelare in attesa del processo ", hanno affermato le autorità. I media russi hanno riferito che il sospettato, noto come Alexei Z, aveva trascorso 10 anni in prigione con l'accusa di "aver fornito servizi sessuali".

Il "padre" dello Sputnik

Come ha ricordato il sito Meduza, insieme ad altri 17 scienziati coinvolti nello sviluppo del vaccino anti Covid, Botikov era stato premiato per il traguardo raggiunto con una medaglia "al merito della patria".

Il servizio stampa del Gamaleya Center si è astenuto dal commentare la morte del suo ricercatore raccomandando di contattare le forze dell'ordine, ha scritto il portale RBC. In precedenza, nel corso della sua carriera, la vittima aveva lavorato anche presso la Russian State Collection of Viruses DI Ivanovsky Institute of Virology come scienziato senior.